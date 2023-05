Racisme in voetbal blijft diepgeworteld, toont de zaak-Vinícius. Helpt de Angelsaksische wereld ons uit het slop?

Het incident met Real Madrid-speler Vinícius toont nog maar eens hoe moeilijk racisme in het voetbal zich laat uitroeien. Experts pleiten voor een op Angelsaksische leest geschoeide, kordatere aanpak.

“Mono, mono, mono” (Spaans voor ‘aap’), krijgt Real-aanvaller Vinícius naar het hoofd geslingerd tijdens de match Valencia-Real Madrid. De scheidsrechter grijpt niet in en na een opstootje met Valencia-spelers moet Vinícius even later met rood naar de kant.

Het jongste voorbeeld van racisme in het voetbal doet denken aan wat Romelu Lukaku vorige maand overkwam tijdens de match Juventus-Inter Milaan. Er klinken oerwoudgeluiden en racistische gezangen, maar het is Lukaku die wordt gestraft: na een tweede gele kaart omdat hij een doelpunt ‘te provocerend’ zou hebben gevierd, moet hij het veld verlaten.

“Het was niet de eerste keer, niet de tweede keer, niet de derde keer”, reageerde Vinícius op Instagram na het incident van afgelopen zondag. “Racisme is normaal in La Liga. De competitie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het zelfs aan.”

Daarmee raakt hij volgens voetbaljournalist Frank Van Laeken een cruciaal element in de strijd tegen racisme in het voetbal aan. “Je moet het probleem in de eerste plaats willen zien en er iets aan willen doen”, zegt Van Laeken, die samen met voormalig voetballer Paul Beloy het boek Vuile zwarte - racisme in het Belgisch voetbal schreef.

Beeld REUTERS

Relatief racisme

De incidenten staan in schril contrast met wat onze landgenoot Dante Vanzeir (New York Red Bulls) overkwam. Nadat die iets racistisch zou hebben geroepen naar een tegenstander ligt de match 20 minuten stil. Uit een onderzoek door de Amerikaanse voetbalbond blijkt weliswaar dat Vanzeir geen racistische intenties had, maar hij krijgt toch zes matchen schorsing, een boete en moet een hersteltraject volgen.

“De kordate aanpak in de VS toont hoe het moet”, vindt Van Laeken. “Bij ons hebben voetbalbonden en clubs nog te vaak de neiging om problemen te negeren en te minimaliseren.”

Hij verwijst onder meer naar het incident waarbij toenmalig Anderlecht-trainer Vincent Kompany in december 2021 voor ‘bruine aap’ werd uitgescholden. Die zaak werd bij gebrek aan bewijs zonder gevolg geklasseerd. Racistische supporters blijven nog te vaak buiten schot, vindt ook Beloy. “Die mensen zijn bij de clubs vaak wel bekend, maar worden ongemoeid gelaten.”

De Britse Premier League speelt volgens Van Laeken en Beloy in een hogere klasse in de strijd tegen racisme. Luis Suárez werd er bijvoorbeeld in 2011 na een uitvoerig onderzoek voor acht wedstrijden geschorst, en kreeg een boete van 40.000 pond voor racistische uitlatingen. “Er wordt ook gebruikgemaakt van camera’s om racistische supporters te identificeren en te straffen”, zegt Van Laeken. “Elk incident wordt er ernstig genomen.”

Romelu Lukaku krijgt rood omdat hij een doelpunt te provocerend zou hebben gevierd, terwijl hij reageerde op racistische gezangen. Beeld AFP

In Vuile zwarte doen Van Laeken en Beloy elf concrete voorstellen om racisme aan te pakken. Ze pleiten er onder meer voor om bij elk racistisch incident de wedstrijd stil te leggen. Grijpt de scheidsrechter niet in, dan moet een speler die slachtoffer is van racisme zonder sanctie het veld kunnen verlaten - iets wat Vinícius naar eigen zeggen overwoog, maar niet deed - desnoods samen met de hele ploeg. De ploeg waarvan de supporters zich racistisch uitlaten zou moeten worden gestraft met een forfaitnederlaag. “Zulke maatregelen stimuleren de sociale controle, omdat ze ook de niet-racistische supporters irriteren”, zegt Van Laeken.

Dat de Angelsaksische landen voorop lopen, komt volgens Beloy onder meer doordat de hele samenleving er gevoeliger is voor racisme. “Als politici verklaren dat racisme relatief is, is het niet verwonderlijk dat je ook in het voetbal problemen hebt”, zegt Beloy. “Daarnaast zijn niet alleen de ploegen, maar ook bestuurskamers er diverser. Zolang die voornamelijk wit blijven, zal racisme niet de grootste bezorgdheid zijn.”

Mondige omstaanders

Toch zijn er volgens Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever ook bij ons grote stappen gezet. In 2021 lanceerden de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) het actieplan Come Together, met gelijknamig meldpunt voor discriminatie. Supporters die over de schreef gaan, moeten sindsdien in het Holocaust- en Mensenrechtenmuseum een gericht traject volgen voor ze opnieuw het stadion in mogen. “Alle klachten worden verder opgevolgd, en op racisme staat standaard een sanctie van twee tot tien jaar stadionverbod”, zegt Van Bever. “Maar incidenten waarbij er dingen geroepen worden zijn achteraf vaak moeilijk te bewijzen.”

Dat het doorgaans niet om eenmalige incidenten gaat, helpt. “Als we een melding krijgen dat iemand zich systematisch racistisch uitlaat, laten we een steward in burger dat vaststellen”, zegt Wim Beelaert van de KAA Gent Foundation. “Ook met getuigenissen en camerabeelden proberen we dossiers te objectiveren.”

KAA Gent pioniert door sinds vorig jaar in alle Gentse voetbalclubs omstaanderstrainingen aan te bieden, een aanpak die de club ook in de rest van België hoopt uit te rollen. Daarin kunnen supporters, trainers en vrijwilligers leren hoe ze zelf kunnen tussenkomen bij racisme. “Alle supporters samen bepalen de sfeer in een stadion”, zegt Beelaert. “Het doel is dat wie zich bezondigt aan racisme beseft dat hij daar alleen in staat. Dat is de beste manier om het probleem in de kiem te smoren.”