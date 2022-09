Racing Genk slaat ook tegen AA Gent toe in de slotfase

De precieze voorzet van Mike Trésor en de rake kopbal van Bryan Heynen maakten het verschil in een natgeregende Cegeka Arena. Racing Genk sloeg na Union ook tegen AA Gent toe in de slotminuten. Geen 2 op 6, maar dus 6 op 6 voor de Limburgers. ‘We zouden eigenlijk niet meer uit de top vier mogen vallen.’

Ze hadden hun slippertjes bij Genk. Bijvoorbeeld toen Carlos Cuesta in de tweede helft aan het twijfelen sloeg, de bal verspeelde en Hugo Cuypers op weg naar de 0-1 leek te helpen. Maar ergens voelt dit Genk stugger aan dan in het verleden. De ploeg van Wouter Vrancken kan voetballen én overleven. Zo ook Cuesta. De Colombiaanse verdediger haalde de Gent-spits nog voor hij kon uithalen terug.

De actie van Cuesta illustreert misschien wel het best waarin het huidige Genk verschilt met dat van vorig seizoen. Dat Genk had gelijkgespeeld, misschien zelfs verloren. Net zoals het vorige week gelijkgespeeld en misschien zelfs had verloren op Union. Dit KRC sleepte twee zeges uit de brand. Een wereld van verschil. 6 op 6, 22 op 27. Knap.

De held van Union heette Ally Samatta en luisterde tegen de Buffalo’s naar de naam Bryan Heynen. Hij knikte in minuut 90 raak op vrijschop van Mike Trésor. Al zijn vijfde goal van dit seizoen. “Bryan doet zijn ding en gaat er altijd vol voor”, was Wouter Vrancken lovend. “Die infiltraties zitten er van nature in bij hem. Ik ben blij voor hem dat hij bepalend is, want hij heeft ongelooflijke kwaliteiten. Over Bryan wordt vaak gezegd dat hij als kapitein niet veel zegt. Wel, ik heb vorig jaar dezelfde soort aanvoerder gehad bij KV Mechelen (Rob Schoofs, BFA). Dat zijn jongens die op het veld een voortrekkersrol opnemen. Zij zijn van grote waarde.”

Heynen zelf zag dat Genk de match na een moeilijkere eerste helft naar zich toe kon trekken. “In de laatste minuut winnen doet heel veel deugd”, zei de 25-jarige middenvelder. “Soms waren we te slordig, maar dat doelpunt was iets dat we geanalyseerd hadden. We wisten dat die ruimte er ging zijn. Het is mooi dat dan daar de goal uit voortkomt.”

Gunstig programma

Genk is zo het eerste blok van de competitie goed doorgekomen. Sinds de nederlaag op de openingsspeeldag op Club Brugge werd er niet meer verloren. Met uitzondering van het doelpuntloze gelijkspel tegen STVV won de ploeg alles. Het programma na de interlandbreak oogt niet ongunstig: Oostende uit, Kortrijk thuis, OHL uit en Westerlo thuis. “Een gemakkelijk programma bestaat in België niet”, temperde Heynen. “Je kunt het jezelf alleen maar makkelijker maken op het veld. Wij blijven het match per match bekijken.”

En toch, na deze goede start is er een kloof geslagen en zou de top vier toch een zekerheid moeten zijn voor Genk. “Dat zou ons inderdaad niet meer mogen ontglippen. We staan er goed voor, al is het seizoen nog lang. We zullen hier en daar wel eens punten laten liggen. Maar je moet altijd het allerhoogste ambiëren...”

AA Gent dat zichzelf tekort doet: episode vijf. De Buffalo’s lieten de Genkse cadeaus liggen én kregen het deksel op de neus. “Dit is zonde”, zuchtte Hein Vanhaezebrouck.

Hoewel AA Gent zelf amper een kans bij elkaar voetbalde, had het altijd moeten scoren. Minuut 3: Munoz lijdt balverlies. Depoitre kan aanleggen, maar speelt Samoise aan. Hij heeft te veel tijd nodig.

Minuut 9: Vandevoordt passt zomaar in de voeten van Samoise, die de vrijstaande Hong moet bedienen. Samoise mist overzicht en dribbelt zichzelf vast. Minuut 58: Cuesta laat zich knullig van de bal zetten door Cuypers. De spits stormt alleen op Vandevoordt af. Cuesta maakt zijn fout goed met een ultieme tussenkomst. Drie Genkse cadeaus. Geen enkel uitgepakt.

“Die kansen moeten we altijd afmaken. Jammer dat we onszelf niet belonen”, aldus Vanhaezebrouck. “Wij hebben bewezen dat wij op dit niveau meer dan ons mannetje te kunnen staan. We brachten Genk in de problemen, maar wilden niet afwerken. Het ontbrak ons aan koelbloedigheid. We moesten meer killer zijn. We hebben evenveel doelpogingen als Genk, maar trapten niet tussen de palen. Vandevoordt heeft geen redding gedaan. Toch hadden wij enorme kansen.”

Vanhaezebrouck: “Die tegengoal in het slot is pijnlijk. We stonden goed, maar lieten ons kinderlijk afblokken door Samatta. Daardoor viel er een gat van vier meter in de rug van Kums, waar Heynen van profiteerde. Achteraf zijn de spelers snel met zeggen wat er beter moest. Maar het is vooraf dat je moet anticiperen. Nochtans hebben we maturiteit genoeg in de ploeg om zulke doelpunten te vermijden. Dit is zonde. Zeker omdat het niet de eerste keer is dat we het zelf weggeven.”

“We hebben dit seizoen al te veel onnodig weggegeven”, sakkerde Vanhaezebrouck. “Al die fases en we zijn amper negen speeldagen ver. Dat is gewoon te veel. We moeten naar onszelf kijken. De voorbije weken stond het achteraan goed, maar scoren was moeilijk voor ons. Gelukkig hebben we Hugo, die er dit jaar toch al zes heeft gescoord. Al had hij er vandaag ook eentje kunnen maken...

“We hebben de kwaliteit om mee te doen tegen elke tegenstander. Maar als we ook beter willen doen, dan moeten we minder weggeven en onze momenten pakken. Dat gebeurt te weinig. En dat is de reden waarom wij moeten achtervolgen op de top drie. Mijn spelers verdienden meer vandaag. Maar kijk, Genk stoomt door en wij blijven hangen. De afstanden met de top drie worden groot. Die ploegen staan er. Niet onlogisch. Antwerp en Club hebben serieus geïnvesteerd. En Genk ook. In een coach. Dat is misschien wel het belangrijkste.”