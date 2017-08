Racing Genk pakt eerste thuiszege: het Pozo-effect

'Tijd voor Pozuelo en Ingvartsen', schreven we na de thuisnederlaag tegen Charleroi. Een conclusie die ook Albert Stuivenberg had getrokken. De Rotterdammer mag beide handen kussen dat Pozuelo opnieuw fit is. Tegen KV Mechelen stonde de kleine Spaanse regisseur voor het eerst dit seizoen in de basis. Eindelijk verlost van de aanslepende liesblessure. Racing Genk was doorlopend de betere ploeg tegen KV Mechelen, maar de Limburgers hadden het wel moeilijk om Mainwa helemaal uit verband te spelen. Zoals dat exact een week geleden ook niet lukte tegen Charleroi. Maar waar het Genks spel toen bleef steken in goede bedoelingen en het voortdurend op een gesloten deur botste, vond Pozuelo nu wel de sleutel die in het gaatje paste. Een pennentrek met de rechter buiten bereik van Coosemans, na heerlijke combinatie met Malinovskyi. De Mechelse doelman kon alleen minzaam het hoofd buigen bij zo veel schoonheid. De terugkeer van Pozuelo betekende dat Siebe Schrijvers op de linkerflank ging voetballen. Diep in de spits mocht ook de man van vijf miljoen eens vanaf het begin meedoen. Marcus Ingvartsen was een paar keer dicht bij een goal. Na tien minuten haalde Cocalic een poging van de Deen weg voor de lijn. Kort voor rust knalde de Deen van kortbij over en naast nadat hij wel knap ruimte creëerde voor zichzelf. KV Mechelen stelde er weinig tegenover en kon enkel een paar keer dreigen in de omschakeling. Schoofs zag zijn poging via het been van Brabec over doel vliegen.



Ferrera stuurde bij aan de rust en schakelde over op een 3-4-3-systeem. Matthys en Rits gingen veel hoger op de flanken spelen en zorgden er zo voor dat de backs van Genk zich offensief veel minder konden doorzetten. Mechelen herstelde op die manier het evenwicht zonder dat daar veel gevaar uit voortkwam. Rits liep Ingvartsen nog van de sokken in de zestien, Smet kende aanvankelijk een strafschop toe maar kwam op aangeven van de videoref terug op zijn besluit. Alweer een beslissing die voor discussie vatbaar is. Een invloed op het eindresultaat had het uiteindelijk niet, ook al werd Buffel in de tumultueuze slotfase nog met rood van het veld gestuurd. Genk pakte zijn eerste thuiszege van het seizoen en ziet de rust op die manier weer een beetje terugkeren. KV Mechelen blijft op zoek naar de eerste driepunter en moet zich herpakken na een 3 op 15 snel herpakken.