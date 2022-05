Racing Genk koopt Vrancken vrij bij Mechelen

Het stond in de sterren geschreven en werd zaterdag officieel: Wouter Vrancken is de nieuwe trainer van Racing Genk. De Limburgers vonden een akkoord met KV Mechelen over de afkoopsom van Vrancken, voor een bedrag dat lager ligt dat de vastgelegde afkoopclausule van 600.000 euro.

Vrancken, ex-speler van Genk, was al enige tijd rond met Racing. Hij tekent een contract van onbepaalde duur en neemt T2 Kevin Van Dessel en conditietrainer Glenn Vanryckeghem mee naar de Cegeka Arena.

Hun komst leidt tot verschuivingen binnen de technische staf. Jan Wuytens promoveert vanuit de U18 tot T3. Michel Ribeiro zal zich in de toekomst vooral met de technische ontwikkeling van de Genkse talenten bezighouden. De club bekijkt nog of Glenn Riddersholm, de Deense assistent die vorig seizoen aan de staf werd toegevoegd, in een aangepaste rol aan boord blijft.

Vrancken is nu met zijn gezin op vakantie en wordt daarna gepresenteerd. Op 20 juni begint Genk aan de voorbereiding.