Racing Genk houdt West Ham in bedwang: ‘We zijn helemaal terug’

Racing Genk dartelde 45 minuten en mocht op meer aanspraak maken dan die ene goal van Joseph Paintsil. Na de rust schakelde West Ham drie versnellingen hoger en kraakte het langs alle kanten bij de thuisploeg. Een lucky goal leverde toch nog een hardbevochten punt op.

Racing Genk heeft zijn oktoberdip definitief van zich afgeschud. Het openingskwartier tegen West Ham volstond eigenlijk al om die conclusie te trekken. De gezonde agressiviteit waarmee Genk de nummer vier van de Premier League te lijf ging in de Cegeka Arena was veelzeggend.

Het waren zowaar de Engelsen die het lastig hadden met het versmachtende tempo. Joseph Paintsil opende al na vier minuten de score na een flitsende doorsteekbal van Junya Ito. Daarna vergat Genk eigenlijk vooral zichzelf te belonen. Kopkansen voor Bryan Heynen en Paul Onuachu raakten niet voorbij doelman Alphonse Aréola, Ito miste op een vlijmscherpe counter voor een gapende doelmond. Een zure misser die nog voor de rust zuur had kunnen opbreken.

Maarten Vandevoordt moest een paar kopballen uit zijn doel ranselen en toen de Genkse keeper was geklopt gleed Patrik Hrosovsky de bal op de doellijn weg, een fractie voor Declan Rice er 1-1 van kon maken. “De spelers deden alles wat ik van ze vroeg”, zei John van den Brom. “Dit was het Genk dat iedereen wil zien. Uiteindelijk hadden we misschien een tweede goal moeten maken in die fase, maar ik ben ook niet blind voor de kansen die West Ham kreeg.”

Enorm klasseverschil

Ander verhaal in de tweede helft. West Ham voetbalde Genk helemaal zoek. De enige conclusie die deze keer bij het eerste kwartier paste was dat er toch een enorm klasseverschil gaapt tussen Genk en de Hammers. KRC kroop alsmaar meer achteruit en de gelijkmaker die Saïd Benrahma net voor het uur tussen de benen van Vandevoordt mikte zat er al minutenlang aan te komen.

Genk kreeg echt geen poot meer aan de grond en Van den Brom wisselde niet. “We zaten nog in de match”, legde de coach uit. “Het was niet eenvoudig om iemand in te brengen in een match met zo’n hoog tempo.”

Vladimir Coufal deed een ‘Itootje’ en trapte voor een leeg doel de 1-2 naast. Een met gele kaarten wapperende ref haalde – gelukkig voor Genk – even de snelheid uit de wedstrijd. Zo konden de Limburgers zich een beetje herstellen.

John van den Brom: "Dit was het Genk dat iedereen wil zien." Beeld Photo News

Genk ging noodgedwongen in survivormodus: het klampte zich vast aan dat ene puntje en beperkte zich tot West Ham in blok opvangen. De Londenaars leken ook wat gas terug te nemen. Zondag wacht hun een onderonsje met Liverpool en aan één puntje hadden zij voldoende om zich van een plekje in de zestiende finales van de Europa League te verzekeren.

Tweede plek

Alleen had Benrahma geen zin in een salonremise. De Algerijn smeerde Mujaid Sadick een grote brug aan en opnieuw vond hij een gaatje tussen de benen van Vandevoordt: 1-2 en KRC tegen het canvas. Zo leek het toch, tot in de laatste minuten de net ingevallen Angelo Preciado voorzette en Tomas Soucek de bal in eigen doel verlengde: 2-2 en een deugddoend puntje voor Genk.

Op de laatste twee speeldagen van de groepsfase heeft Genk wel een perfect parcours nodig om nog beslag te leggen op de tweede plek. “We hebben het zelf in handen. Als we dit niveau halen kunnen we in ons stadion iedereen aan. Zondag waren we bijna helemaal terug, na deze match kan ik zeggen dat we helemaal terug zijn. Dat ligt vooral aan de spelers. De energie die we gaven, en dat tegen een team als West Ham, ik kan alleen maar trots zijn op de spelers. Na vijf nederlagen op rij was het crisis. We hebben onszelf hieruit gehaald. Het beste medicijn blijft winnen. Laten we hopen dat we dit kunnen verderzetten en dat we onze portie crisis voor dit seizoen wel gehad hebben”, sprak Van den Brom.

Nog dit: vanaf dit jaar komen de nummers twee van de Europa League-poules standaard uit tegen afvallers uit de Champions League. Dat wil zeggen dat ze op papier bijna zeker een loodzware opdracht krijgen. Aangezien Racing Genk geen kans meer maakt om zijn groep te winnen, is die tweede plek het hoogst haalbare.

Worden zij nog derde, dan komen ze in februari uit in een zogenaamde tussenronde tegen een nummer twee van de Conference League. Op papier een veel gemakkelijkere affiche dan wat hun in de Europa League zou staan te wachten.