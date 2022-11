Racing Genk en trainer Vrancken bezegelen liefde in nieuw contract

Je moet het ijzer smeden als het heet is, dachten ze bij Racing Genk. En dus gaf de autoritaire leider een nieuw contract aan Wouter Vrancken. Een verbintenis van onbepaalde duur werd er een tot medio 2026. ‘Er was hier de laatste jaren een te groot verloop van trainers’, klinkt het.

46 op 51, tien overwinningen op rij, de beste aanval én de beste defensie, een ontembare Paul Onuachu, een ontketende Mike Trésor en ga zo maar even door. Iedereen kan de superlatieven over Racing Genk intussen dromen. Ere wie ere toekomt: de Limburgers verdienen de lof die ze voor hun knappe heenronde krijgen.

Toch kijkt men in Genk verder dan de dagkoers. Het was al langer bekend dat Genk met succescoach Vrancken in gesprek was over een nieuw contract. En zo geschiedde.

Altijd steun

Zoals verwacht werd een contract van onbepaalde duur er een van bepaalde duur. “Onbepaalde duur, dat heeft iets zwevends”, zei Head of Football Dimitri de Condé erover. “Met dit nieuwe contract willen we aangeven dat we op langere termijn met elkaar verder willen. We willen stabiliteit en dit nieuwe contract moet dat gevoel onderstrepen. Ik wil er ook meteen aan toevoegen dat wij op moeilijke momenten achter onze staf zullen blijven staan.”

Het transferbeleid verandert niet. Vrancken had als lid van de sportieve commissie een stem daarin en dat zal zo blijven. Wel zal hij inhoudelijk betrokken worden bij het verder uitbouwen van “het DNA van de club”. De Condé: “Wouter past op alle mogelijke vlakken bij KRC Genk. Ik denk dan aan begrippen als passie, winnaarsmentaliteit, beleving, trots en creativiteit. Wij beschikken niet over de grootste middelen. Hebben geen investeerders. Daarom moeten wij creatief zijn, en dat zullen we doortrekken naar alle geledingen van de club”, aldus de sportieve baas van Genk.

“We werken graag met toppers”, zei voorzitter Peter Croonen. “Wouter is zo iemand. Ons DNA is jong talent ontdekken, ontwikkelen en lanceren. Wouter heeft bewezen dat hij daarin meedenkt, hij heeft heel veel jongeren kansen gegeven. We willen minstens tot 2026 met elkaar door. Genk moet zijn eindstation in België zijn.”

Vrancken kon niet uitsluiten dat hij Genk ooit voor een andere Belgische club zou verlaten. “Ikzelf kan geen deuren dichtgooien”, toonde hij zich even realistisch als altijd. “Maar de insteek is duidelijk: een engagement op de lange termijn met Genk aangaan.

En of hij een goede titelpremie had onderhandeld? Vrancken lachte even. “Daar gaan we het nog niet over hebben. Match per match.”

Ook de andere leden van de technische staf tekenden een nieuw contract.