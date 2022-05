QuickStep trekt met Cavendish naar Giro, Movistar mikt op Valverde

De Belgische ploeg neemt drie Belgen mee voor de Ronde van Italië: Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant. Mark Cavendish wordt ook vergezeld door de Deen Michael Morkov, de Italiaan Davide Ballerini, de Engelsman James Knox en de Zwitser Mauro Schmid.

“Wij brengen een goed team aan de start met Cavendish als kopman voor de vlakke ritten. Hij won al heel wat etappes in de Giro en kan rekenen op sterke renners om hem te helpen in de hectische sprints. Voor de andere etappes bekijken we het dag per dag, vechten we voor elke kans”, zegt sportdirecteur Davide Bramati.

Cavendish deed in 2013 voor het laatst mee aan de Ronde van Italië.

De Spanjaard Alejandro Valverde leidt samen met de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa de selectie van Movistar. De inmiddels 42-jarige Valverde, onlangs tweede in de Waalse Pijl, is bezig aan zijn laatste seizoen en pikt daarin pas voor de tweede keer de Giro mee. Bij zijn eerdere deelname in 2016 werd hij derde.

Yates in vorm

Voor de eindzege is het onder meer uitkijken naar de Brit Simon Yates van Team Bike Exchange-Jayco. Hij werd vorig jaar derde achter Egan Bernal en Damiano Caruso. “Ik ben net derde geworden in de Ronde van Asturië. Mijn twee ritzeges daar hebben me de bevestiging gegeven dat ik een goede voorbereiding heb gehad”, zegt Yates. “Ik herinner me de viering op het podium vorig jaar nog, het zou niet verkeerd zijn om dat opnieuw te doen.”

UAE Team Emirates zet in op de Portugees João Almeida. “De voorbereiding is heel goed verlopen”, zegt Almeida, vorig jaar zesde. “Sinds mijn laatste wedstrijd heb ik op hoogte getraind in de Sierra Nevada met enkele teamgenoten en we hebben een uitstekende ploeg samengesteld.”