QuickStep paait nukkige Cavendish met sterke sprinttrein in Ronde van Italië

Of hij zich zenuwachtig voelt? Ik ben relaxed, zei Mark Cavendish (36). “Ik heb een goed team en mijn vorm is goed.” Of het klopt dat er zeven kansen zijn voor sprinters? “Er zijn er wel een paar.” Of het een lastige Giro wordt? Dat het altijd zo is, zei Cavendish. En dat het voor iedereen hetzelfde is, of niet soms?

De Brit houdt niet van vragen van journalisten. Volgens hem wordt alles wat hij zegt uitvergroot of in het slechtste geval tegen hem gebruikt. En dus zegt hij liever niets.

Twee keer viel Cavendish dan toch uit zijn rol als nukkige geïnterviewde. Hij vindt het namelijk fijn dat hij voor het eerst in negen jaar weer aan de start van de Ronde van Italië komt. “Ik won in 2013 vijf ritten en ik werd eindwinnaar in het puntenklassement. Misschien is in die negen jaar de dynamiek van de koers veranderd. Misschien is dit niet meer de race die ik me van toen herinner.”

En ja, hij is heel erg te spreken over de ploeg waarmee hij aan deze Ronde van Italië kan beginnen. Michael Morkov werd vorige week als laatste man aan de selectie toegevoegd. Cavendish: “Ik rijd heel graag met ‘Morky’. Maar er is meer dan ‘Morky’ alleen.” QuickStep-Alpha Vinyl stuurt ook Bert Van Lerberghe en Davide Ballerini voor de sprints. Voorts starten James Knox, Pieter Serry, Mauro Schmid en Mauri Vansevenenant. “Het is een genoegen om met die mannen te koersen en om ’s avonds met ze aan tafel te zitten.”

Hopen op Tour

Eind 2020 was Cavendish haast coureur af. Bijna drie jaar geen koers meer gewonnen, twee keer het epstein-barrvirus gehad, een depressie ook. Niemand die Cavendish nog een contract wilde aanbieden. Of het moest Patrick Lefevere zijn.

De rest is geschiedenis. In de ploeg van Lefevere maakte Cavendish een onwaarschijnlijke comeback, met als hoogtepunt vier etappezeges in de Tour de France, de groene trui en een evenaring van het record van 34 ritzeges van Eddy Merckx.

Cavendish wil dit jaar graag terug naar de Tour. Dat ligt gevoelig. Fabio Jakobsen heeft na een lange revalidatie zijn plaats als eerste sprinter in de ploeg weer ingenomen. Loopt alles volgens plan, dan rijdt Jakobsen en niet Cavendish de Tour 2022.

“We hebben Cavendish met de best mogelijke ploeg naar de Giro gestuurd”, zegt sportief verantwoordelijke Wilfried Peeters. “Morkov moest normaal de Ronde van Hongarije rijden met Jakobsen. Toen dachten we: wie gaat daarvan wakker liggen? Morkov, Ballerini en Van Lerberghe, dat zijn serieuze mannen op wie Cavendish kan rekenen. We steunen Cavendish 100 procent. Winnen moet hij natuurlijk zelf doen.”