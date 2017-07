Quick.Step verdient met 51.660 euro tot dusver meest in Tour (daar moet Lukaku nog geen 2 dagen voor werken)

De koppositie bij het verdelen van in totaal 352.200 euro heeft Quick.Step Floors te danken aan de drie ritzeges van Marcel Kittel. De Duitse spurtbom kroonde zich in die eerste week tot koning van de spurt. Om u een idee te geven: de 51.660 euro (dat nog verdeeld wordt binnen de ploeg) aan prijzengeld verdient Romelu Lukaku bijvoorbeeld op amper twee dagen tijd bij zijn nieuwe club Manchester United. Uiteraard gaat het hier bij de renners enkel over bonussen. Zij strijken daarbovenop nog een goed loon op. Al is de vergelijking toch op zijn minst frappant te noemen.



Ook Lotto-Soudal staat in de top tien van de grootverdieners. Met 18.830 euro moeten de troepen van Marc Sergeant het wel met veel minder doen dan Quick.Step, maar is de Belgische wielerformatie wel ver verwijderd van de laatste in de stand (Bahrain-Merida met slechts 1.680 euro aan bonussen). Die andere Belgische wielerploeg Wanty Groupe Gobert sluit de top tien met 17.770 euro.

1680 euro: 10( 9 riders+1 for staff):9 days= 18,79 euro/Day for @Bahrain_Merida riders. It's not about the money @LeTour pic.twitter.com/yxFumlcOk2 — Michael Rasmussen(@ MRasmussen1974) 10/07/17 02:00