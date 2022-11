Qatar – Ecuador: voor zoiets bouw je geen stadion. Dit kun je de wereld niet aandoen

Frederik De Backer ziet wat u niet ziet tijdens het WK. Vandaag: het begin.

Van een land dat homo’s het folteren bespaart als ze zich bereid verklaren mee te jagen op andere homo’s, had je een andere WK-openingsceremonie verwacht. Het Songfestival is omarmd, de weg ligt open. Even hypocriet of verbindend, hoe je het ook noemen wil, was het staaltje lipsyncen dat Morgan Freeman ten beste gaf. Een acteur wiens voorouders slaven waren die een evenement opent waarvoor duizenden arbeiders zo goed als tot slaven zijn herleid. Vergevingsgezindheid of geldnood? En heeft hij in dat laatste geval inmiddels zijn paspoort teruggekregen?

Glimmende, halfnaakte mannen met snorren slaan hun handen rauw op een slaventrom, een Koreaans meisje zingt een liedje, omringd door wel erg ver van de piste afgedwaalde skiërs, en zoals steeds wordt met vlaggen en lampjes gezwaaid. Kijk ons eens allemaal dikke vriendjes zijn, ver weg van de brandhaard. Net Kerstmis 1914.

En dan hadden we Qatar – Ecuador nog niet eens gehad. Bij de baard van de profeet, wat een strontmatch was me dat. Voor zoiets bouw je geen stadion. Leg twee hoofddoeken in het zand, zet er een keeper tussenin en anderhalf uur later hebben de toeschouwers een oase bijeengehuild. Dit kun je de wereld niet aandoen, zeker niet na die Studio 100-productie maar dan beter en slechter tegelijk.

Qatar – Ecuador was voor de openingsceremonie wat Fat Man was voor Little Boy.

Voetbal, een feest, maar dan zo’n feest waarbij iemands haar in brand vliegt. Het soort feest waarbij een oom de bruid aantreft op de getuige. Dit WK wordt één grote schijnvertoning. Een publiek dat vooraf was opgedragen extra bezield te juichen, contractueel vastgelegd enthousiasme in ruil voor een veldbed in een container. En net zoals de supporters geen supporters waren, waren de voetballers geen voetballers. Dit is Cool Runnings niet. Je maakt van een Qatarees geen Braziliaan, en sinds de FIFA de naturalisatieregels veranderde spijtig genoeg ook veel moeilijker van een Braziliaan een Qatarees. Had het dat maar gelaten, dan hadden we misschien nog wat voetbal te zien gekregen.

Zelfs los van de mensenrechtenschendingen is de aanwezigheid van de oliestaat een affront. Een WK is geen zondagstoernooitje voor het goede doel. Het zou het volstrekte summum van voetbal moeten zijn. Het absolute kruim. Ecuador, een rampgebied op noppen; Ecuador, waar dribbels zich te sterven leggen; Ecuador, waar het voetbal academisch is als de academie een kleuterschool is, zou eigenlijk niet eens mogen meedoen, laat staan dat het zich tegen een kluitje krotters plots Spanje mag wanen. Ecuador, Bolivië in een kleurig shirt, het Slovenië van Zuid-Amerika, overvleugelde Qatar als een condor een piepkuiken. Wee ons.

En zeggen dat we nu naar Seraing-Eupen hadden kunnen kijken.