Qatar-Ecuador: 60.000 toeschouwers voor de lelijkste openingswedstrijd ooit

Zondag om 17 uur (Belgische tijd) begint de bal te rollen in het Al Bayt-stadion in Al Khor. Gastland Qatar speelt voor het eerst in de voetbalgeschiedenis op een WK, tegenstander Ecuador heeft ook nauwelijks ervaring op dit niveau.

Toen vier jaar geleden Rusland en Saudi-Arabië het WK aftrapten, morden voetballiefhebbers over de hele wereld. Het nummer 70 op de FIFA-ranking tegen het nummer 67: hoe laag kun je vallen? Rusland won met 5-0.

Traditioneel wordt in die openingswedstrijd ofwel het organiserende land, ofwel de vorige wereldbekerwinnaar dadelijk aan het werk gezet. Dat leverde weleens interessante confrontaties op. Denk maar aan Argentinië-België (“Daar is ’m, daar is ’m!”) in 1982, met dat ene doelpunt van Erwin Vandenbergh, een verademing voor ons én het voetbal, nadat de vorige vier openingspartijen allemaal op een brilscore waren geëindigd.

Sinds de introductie van de wereldranglijst eind 1992 stonden nog nooit twee zo laag geklasseerde landen aan die eerste aftrap als vier jaar geleden in Rusland. In 1994 was dat bijvoorbeeld Duitsland-Bolivia, nummer 1 tegen nummer 43. Daarna volgden Brazilië (1)-Schotland (41) in 1998, Frankrijk (1)-Senegal (42) in 2002, Duitsland (19)-Costa Rica (26) in 2006, Zuid-Afrika (83)-Mexico (17) in 2010 en Brazilië (3)-Kroatië (18) in 2014.

Geen voetbaltraditie

Ecuador staat 44ste op de ranking, Qatar 50ste. In theorie is dit dus een kwalitatief hoogstaandere ontmoeting dan Rusland-Saudi-Arabië, maar schijn bedriegt. Qatar heeft geen voetbaltraditie die naam waardig. Het is intussen algemeen geweten dat het dit WK in de schoot geworpen kreeg via een mix van corruptie en geopolitieke hand-en-spandiensten.

Hoe Qatar vijftigste in de wereld is kunnen worden? Door het goed te doen op het kunstmatige gedrocht FIFA Arab Cup van eind vorig jaar – de eerste editie van het zoveelste landentoernooi dat als belangrijkste doel heeft geld op te brengen voor de internationale bonden – en door oefenwedstrijden te organiseren tegen onder meer de B-ploegen van Marokko en Ghana. In september verloor Qatar nog een vriendschappelijk duel tegen de beloften van Kroatië. De laatste opwarming voor het WK gebeurde tegen Albanië, nummer 66 in de wereld (1-0 winst). Qatar won drie jaar geleden wel het Aziatische landenkampioenschap.

Spits Mohammed Muntari (links) traint met zijn ploegmaats in Doha. Veel Qatarese internationals zijn met een andere nationaliteit geboren. Beeld ANP / EPA

Alle voor dit WK geselecteerde Qatarezen zijn in eigen land actief, met als hofleveranciers Al-Sadd en Al-Duhail, de ex-club van Toby Alderweireld. Tien van de 26 spelers werden wel met een andere nationaliteit geboren. Bondscoach Félix Sánchez Bas, een 46-jarige Spanjaard, werkte jarenlang in La Masía, het opleidingscentrum van FC Barcelona. “Ik denk niet aan het winnen van de wereldbeker, maar het is tenslotte voetbal: alles is mogelijk”, diepte Sánchez Bas deze week hét cliché der voetbalclichés nog eens op.

Jong talent

Ecuador eindigde vierde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne, achter Brazilië, Argentinië en Uruguay, maar vóór landen met meer traditie als Colombia en Chili. Zonder meer een knappe prestatie. Het is de vierde WK-deelname voor dit land met 17 miljoen inwoners in het noordwesten van Zuid-Amerika. Alleen in 2006 overleefde het de groepsfase, in de achtste finales was Engeland toen te sterk. Op het WK voor spelers jonger dan twintig eindigde Ecuador drie jaar geleden derde, er zit dus wel wat jong talent.

Sterspeler en aanvoerder Enner Valencia (33) was drie jaar in de Premier League actief, bij West Ham en Everton, en speelt tegenwoordig voor Fenerbahçe in Turkije. Er lopen ook twee spelers uit de Jupiler Pro League rond in de Ecuadoriaanse selectie: Ángelo Preciado (KRC Genk) en William Pacho (Antwerp). Moisés Caicedo (Brighton) werd vorig seizoen een half jaar uitgeleend aan Beerschot.

De bondscoach heet Gustavo Alfaro, een Argentijnse zestiger die in augustus 2020 werd aangesteld. Hij moest rechtsback Byron Castillo noodgedwongen thuislaten. Bij het internationale sporttribunaal TAS loopt een arbitragezaak omdat Castillo niet de juiste nationaliteit zou hebben. “We gaan er alles aan doen om het shirt te verdedigen dat Byron wil dragen”, gaf Alfaro als peptalk mee na de beslissing.

In een groep met verder nog Nederland (achtste van de wereld) en Senegal (18) zou het zomaar eens kunnen dat voor het eerst sinds het WK van 1962 de beide landen die de openingswedstrijd spelen de eerste ronde niet overleven. Toen overkwam dat Uruguay en Colombia.

Verdediger Ángelo Preciado van Ecuador staat op de loonlijst van KRC Genk. Beeld AFP

Regenboogarmband

Normaal moet Ecuador te sterk zijn, maar het thuisvoordeel speelt ook een rol. Het Al Bayt-stadion, vernoemd naar een bedoeïenentent, zal met 60.000 toeschouwers helemaal vol zitten. Als er toch onverwacht een druppel regen valt, schuift het dak dicht, terwijl de airco gewoon op volle toeren blijft draaien bij 29 graden. Later worden in Al Bayt nog acht wedstrijden gespeeld, onder meer een halve finale. Dat klinkt net iets aantrekkelijker dan Qatar-Ecuador.

Meer dan naar de ongetwijfeld voorspelbare openingstoespraken van de Qatarese emir en FIFA-voorzitter Gianni Infantino is het uitkijken naar hoe de Ecuadorianen zich zullen presenteren. Draagt de aanvoerder een regenboogarmband? Tonen de spelers vlak voor de aftrap een niet te miskennen boodschap op hun T-shirt? Geven ze voor en na kritische interviews waarin ze de mensenrechtenkwestie aanklagen? Gokje: neen, niets van dat alles. Niemand zal de Qatarezen al van voor het eerste fluitsignaal in verlegenheid willen brengen.