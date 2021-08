PSG vraagt 200 miljoen euro voor Mbappé (die op 1 januari gratis is)

Real heeft dinsdag in de vooravond officieel, per mail, 160 miljoen euro geboden voor Mbappé (22). Een enorm bedrag voor een speler die in januari gratis op te halen is bij PSG, want het contract van Mbappé loopt af in de zomer van 2022.

Het duurde tot gisterenmiddag vooraleer PSG publiekelijk reageerde op het voorstel uit Madrid. Het statement van sportief directeur Leonardo was keihard: “We hebben het eerste bod van Madrid geweigerd. We gaan niet meer met hen spreken. Twee jaar lang hebben zij zich niet correct en zelfs illegaal gedragen door zonder toelating contact op te nemen met Kylian, zijn ouders, de entourage… Wij laten Kylian nooit gratis vertrekken. Het is nog altijd onze bedoeling om zijn contract te verlengen.”

Mbappé weigerde de voorbije maanden tot driemaal toe een nieuwe verbintenis. Madrid heeft hem alvast een tekenbonus van 40 miljoen euro beloofd indien hij deze zomer overkomt. Mbappé kan jaarlijks 28 miljoen verdienen in de Spaanse hoofdstad.

Gevolgen voor Hazard

Het is nu afwachten naar het volgende manoeuvre van Real, want Leonardo deed de deur niet helemáál dicht. “Als Kylian wil vertrekken naar Real Madrid zullen wij hem niet tegenhouden. Maar dan zal het gebeuren aan onze voorwaarden. Hij mag niet weg voor minder dan het bedrag dat wij betaalden aan Monaco.” Dat was 180 miljoen plus bonussen. Kortom, Real zal 200 miljoen moeten betalen voor een speler die over dik 120 dagen 0 euro kost.

Wat indien Mbappé toch de overstap maakt naar Real Madrid? Moet Eden Hazard dan op rechts gaan spelen? Daar loopt nu Gareth Bale. Of ontploft Hazard helemaal in een tridente met Mbappé en Karim Benzema?