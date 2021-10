Promovendus staat op eerste plek: waar eindigt het sprookje van Union?

Een club die in deze fase van de competitie bovenaan staat, speelt meestal tot het eind mee voor de titel. Als die voetbalwet ook geldt voor Union Sint-Gillis, fiere leider in de Jupiler League, dan is dat niet minder dan een mirakel voor het team dat nog maar pas gepromoveerd is naar de eerste klasse.

Op 31 oktober is er normaal gesproken geen tijd voor sprookjes. De leider in 1A, Union Sint-Gillis, probeert nochtans op Halloween uit bij AA Gent het voetbalsprookje langer te rekken. Na een derde van het seizoen is Union de verrassende leider, en dus wordt de vraag pertinent: mogen ze in het Dudenpark dromen van de play-offs of zelfs van een eerste naoorlogse titel?

Als het sprookjesseizoen eindigt in de titel, zou dat een straffere stunt zijn dan die van Leicester City in 2016, dat zich in het tweede seizoen na de promotie tot Engels landskampioen kroonde. In eigen land wordt dan al snel de vergelijking gemaakt met de verrassende kampioen van 1997, Lierse SK. Die tour de force is aan zijn 25-jarige jubileum toe.

Een van de kampioenen van toen, Eric Van Meir, ziet wel raakvlakken tussen Lierse en dit Union. “Ik vind het zeer knap dat ze na twaalf speeldagen nog altijd zo hoog staan. Net als bij Lierse is het een ploeg zonder vedetten. Echte topspelers, supertalenten zitten er niet bij. Maar je merkt dat het een hecht team is, een ploeg waarin je de hand van de trainer herkent. Dat was bij ons ook. Ik denk dat Mazzu heel goed die vaderrol opneemt, een beetje Gerets-achtig. Net als wij gaan de spelers van Union echt wel door het vuur voor de coach. Dat werd duidelijk in hoe ze presteerden en boven zichzelf uitstegen toen Mazzu in het begin van het seizoen zijn moeder verloor.”

De vergelijking maken met Beerschot is de meest veilige optie. Ook de Ratten van het Kiel stonden vorig seizoen eventjes aan de leiding, speelden onder Losada verfrissend voetbal en scoorden aan de lopende band. Uiteindelijk sloot Beerschot het seizoen af zonder play-offs, als negende. “Het fundament van Union is veel steviger en zij spelen zeker play-offs. Op zijn minst de Europe Play-off (het vroegere POII, red.). Maar de andere teams gaan toch hun werk hebben om Union zelfs uit de top 4 te houden”, meent tv-analist Franky Van der Elst.

Bij Union is het woord ‘play-offs’ in de kleedkamer geen taboe, maar de rechterhand van Felice Mazzu, Karel Geraerts, predikt realisme: “Je gaat me niet horen zeggen dat we absoluut in de top 4 willen eindigen. Mocht ik nu T2 zijn bij Anderlecht, ben je wel daartoe verplicht. Wij zijn een team dat net uit 1B komt. De ervaring leert me gewoon dat we moeten afwachten hoe we de moeilijke wintermaanden doorkomen. Hoe gaan we reageren als we een paar duels na elkaar niet kunnen winnen? En geloof me, dat zal zeker en vast gebeuren. Maar de spelersgroep is erg ambitieus. Als je nu in onze kleedkamer een vlieg op de muur was, zou je merken dat er niemand schrik heeft van welke tegenstander dan ook. De winnersmentaliteit overheerst.”

Karel Geraerts en Felice Mazzu (r.). Beeld Photo News

Net als Beerschot afgelopen seizoen heeft Union na twaalf speeldagen de beste aanval, maar ook de beste defensie. Het slikte nog maar dertien goals, terwijl de Antwerpenaren vorig jaar na een dozijn matchen al dertig tegendoelpunten hadden geïncasseerd. “Je voelde toen dat de knappe prestaties van Beerschot een tijdelijk karakter hadden. Als je elke match drie goals moet maken, omdat je er minstens zoveel tegenkrijgt... Dat blijft niet duren. Er is meer standvastigheid in het Dudenpark”, zegt Van der Elst. Bovendien stond Beerschot met 22 punten derde in de ranking en staat Union na twaalf matchen met 25 punten helemaal alleen op kop. Het is volgens Opta, de officiële leverancier van sportstatistieken van de Pro League, de beste seizoensstart ooit van een promovendus.

Union heeft nu met Deniz Undav en Dante Vanzeir het gevaarlijkste aanvalsduo van de competitie. Beerschot had in 2020-’21 Tarik Tissoudali en Raphael Holzhauser. De Oostenrijkse linkspoot van Beerschot telde na het seizoen 16 goals en 16 assists. Undav zit nu al aan 8 goals en 7 assists en als hij dit gemiddelde vasthoudt, eindigt hij met 23 goals en 20 assists. “Holzhauser oogt elegant, Undav niet. Dat bedoel ik niet negatief. Het is een bonkende, werkende spits en een cruciale speler voor dit elftal. Vanzeir is dan weer de loopgravenspits, die elke keer in de ruimte gaat. Undav is de ideale targetman. Bij de omschakeling is hij de uitgelezen speler om de bal voorin bij te houden en uiteraard als er binnenkort punten uitgedeeld worden voor de Gouden Schoen, gaan er velen aan hem denken”, weet Van Meir.

De kleine Duitse Stürmer van Union staat in vrijwel alle nevenklassementen bovenaan: Undav heeft meer schoten gelost, meer overtredingen ‘gewonnen’, meer balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied dan alle andere spelers in onze eerste klasse. En qua assists moet hij enkel Jean-Luc Dompé van Zulte Waregem voor zich dulden. De samenwerking tussen Undav en spitsbroeder Vanzeir liep ook al in 1B gesmeerd. Dat hun gestroomlijnde partnership ook gensters slaat in 1A vindt Van der Elst indrukwekkend: “Onder Mazzu spelen ze altijd op dezelfde manier: goede organisatie, kort bij mekaar en in de recuperatie snel die jongens voorin zoeken. Dante Vanzeir heeft trouwens gelijkaardige statistieken als die van zijn aanvalspartner. Als die twee afzonderlijk twintig goals maken, dan is Union voor mij absoluut kandidaat voor de Champions Play-off (het vroegere POI, red.).”

Niet laten leegplukken

Tissoudali vertrok halfweg de campagne van Beerschot naar Gent en op het Kiel zijn ze dat vertrek nooit te boven gekomen. Prioriteit nummer één voor Union moet zijn het bestendigen van het droomhuwelijk tussen Vanzeir en Undav. Dat is ook wat Franky Van der Elst opmerkt. “Natuurlijk moet Union niet zomaar plooien voor een bod voor een van hun spitsen tijdens de komende wintermercato. En mocht ik Vanzeir of Undav zijn, zou ik altijd verkiezen om te blijven. Het verhaal doortrekken tot het einde van het seizoen. Ook hopen dat ze niet geblesseerd uitvallen, want tien duels moeten spelen met Avenatti in plaats van bijvoorbeeld Undav is fameus inboeten aan kwaliteit.”

De allergrootste beperking van Union is volgens Eric Van Meir de breedte van hun kern. “Ze hebben maar veertien echte titularissen in de kern. De spoeling is dus dun. Middenvelder Senne Lynen viel al uit met een zware blessure. Veel meer blessures kunnen ze zich niet permitteren. Dat is wel zo wat het enige dat ik kan bedenken dat hen echt kan terugslaan, want ik verwacht bijvoorbeeld niet dat ze leeggeplukt worden in de winter.”

Karel Geraerts countert de schrik over de te smalle kern van de promovendus: “Voor mij moet er in de winter niet per se iemand bijkomen. Akkoord, we hebben geen kern zoals Club Brugge of Genk, die andere budgetten hebben. Maar onze technisch directeur (Chris O’Loughlin, red.) heeft straf werk geleverd om deze groep samen te stellen en die is groot en goed genoeg. Als je vijf sleutelspelers tegelijkertijd met een zware blessure ziet uitvallen, kom je inderdaad in de problemen. Maar volgens mij kan geen enkele ploeg in België buiten Club dat opvangen.”

Van Meir is redelijk optimistisch en denkt niet dat Union zomaar in elkaar stuikt. Wie weet kan het zelfs stunten zoals Lierse 25 jaar terug. Maar zijn Lierse had wel één specifiek voordeel ten opzichte van de Brusselaars nu: “Ik heb het nog eens opgezocht. Lierse had in 1997 na twaalf matchen 21 punten en we wonnen maar vijf keer. Union heeft nu 25 punten en 8 zeges. Dat is dus een stukje beter en spreekt in hun voordeel. Maar in mijn ogen is het wel altijd interessanter de jager te zijn, dan degene die opgejaagd wordt. Pas vier matchen voor het einde van het seizoen namen wij met Lierse de koppositie over. Er wordt altijd anders gekeken naar een ploeg die eerste staat, er is altijd meer druk. Als je op kop staat, kan verliezen faliekant zijn. Andersom niet.”

AA Gent - Union, zondag 31 oktober om 21 uur.