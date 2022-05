Profvoetbal stemt binnenkort over eerste klasse met veertien clubs

De denkpiste van drie afdelingen met twaalf clubs was snel van de baan. Lorin Parys, CEO van de Pro League, voelde na een brainstormsessie met zijn raad van bestuur dat er onvoldoende draagvlak voor bestond.

Het geweer veranderde van schouder, naar een formule die voor geen enkele club ideaal is: veertien teams in eerste klasse, achttien teams in tweede klasse, play-offs zonder puntenhalvering. Dat zijn de krijtlijnen waarbinnen Parys nu werkt. Het is een voorstel waarin voor iedereen iets zit, maar dat evengoed elke club zal dwingen om toegevingen te doen.

Enerzijds krijgen de topclubs een kleinere eerste klasse, om zo de kwaliteit van het hoogste niveau te verbeteren, de kalender te ontlasten en hun de kans te geven Europees zo ver mogelijk door te stoten. Anderzijds moeten ze tv-geld afstaan, alsook hun meervoudig stemrecht in de Pro League.

Enerzijds krijgen de kleine eersteklassers een meer solidaire verdeling van de tv-gelden, zodat de kloof tussen groot en klein kan krimpen, en degradatie niet langer het financiële einde betekent voor een team. Anderzijds verkleint de kans dat zij op het hoogste niveau kunnen voetballen. Tot vier teams kunnen per seizoen degraderen uit eerste klasse.

Enerzijds betekent dat voor de 1B-clubs een veel grotere kans op promotie. Zelfs het nummer tien van tweede klasse maakt nog kans om te stijgen naar het hoogste niveau. Anderzijds moeten zij gedogen dat er definitief U23-ploegen worden opgenomen in hun reeks.

Grote meerderheid zoeken

De raad van bestuur stuurde gisterochtend alvast een duidelijk signaal. De overgrote meerderheid van de bestuurders gaf aan dat de ze achter de 14-18-formule kunnen staan. Op 2 juni zal de algemene vergadering met alle 26 profclubs stemmen over het voorstel. Vergeet 12-12-12; de formule van 14-18 is de enige piste die nog op tafel ligt.

Vindt Parys een tweederdemeerderheid, dan voetballen we nog twee jaar met achttien clubs in 1A, om vervolgens naar zestien en veertien te gaan.

De komende week zal er nog veel vergaderd, gelobbyd en gezoomd worden tussen de verschillende bestuurders van het Belgische profvoetbal. Om punten en komma’s te zetten. Om allianties te smeden en te verbreken. Het is nooit anders geweest.

Vindt Parys geen tweederdemeerderheid, dan gaat alles terug naar het oude en slankt de Jupiler Pro League op het einde van volgend seizoen af naar zestien clubs. Om rond deze tijd van het jaar ongetwijfeld weer dezelfde hervormingsplannen op tafel te leggen.