Pro League, overheid en viroloog willen striktere naleving coronaregel in stadions

Door de piekende coronacijfers besloten Nederland en Oostenrijk om fans opnieuw te weren bij het profvoetbal. In Duitsland barstte dan weer het debat los over fans die de mondmaskerregel niet goed opvolgen. En dat bleek ook duidelijk een euvel in de Belgische stadions dit weekend.

De Pro League zit daar verveeld mee. Een mondmasker behoort naast het Covid Safe Ticket tot het voorwaardenpakket van het Overlegcomité om profvoetbal met publiek te laten doorgaan. “Onze match delegates rapporteerden dat het mondmasker niet overal was zoals het moest”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever. Volgens hem hebben fans zelf in de hand of het profvoetbal al dan niet op slot gaat. “Een mondmasker is een must als de fans naar het voetbal willen blijven gaan. We blijven die oproep herhalen naar de clubs, maar de fans dragen ook een individuele verantwoordelijkheid.”

Voorlopig klinkt nog geen dreigende taal uit politieke hoek. “Voor iedereen is het belangrijk om zich aan de regels te houden”, zegt Arne Brinckman, woordvoerder van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Enkel zo krijgen we de cijfers naar beneden. Voor de fans in een stadion is een mondmasker met reden verplicht.”

Beeld Photo News

Viroloog Steven Van Gucht zit in de expertengroep GEMS, die de overheid adviseert: “Profvoetbal met publiek mag nog omdat het een buitenactiviteit is met mensen die meestal op een plek zitten of staan, wat minder riskant is dan een binnenactiviteit. Besmettingen kunnen wel gebeuren, maar we zien een stadion niet als grootste broeihaard. Het risico is groter voor en na, als fans carpoolen, de bus nemen of nafeesten. Maar we wilden ‘redelijk’ zijn en vonden dat publiek met een masker op een vaste plek kon. Dan moeten de fans wel de regels volgen.”

Een volgend Overlegcomité kan weer anders beslissen. Van Gucht: “Dat hangt van de coronacijfers af. De ziekenhuizen lopen voller en voller. We zijn nog niet uit de gevarenzone. Een keerpunt is nodig om strengere maatregelen te vermijden.”

Ook de fanclubs kunnen de mondmaskerplicht helpen na te leven. Eddy Janssis, voorzitter van de overkoepelende ‘Belgian Supporters’, zal zijn netwerk oproepen dat alle fans een mondmasker moeten dragen. “Ik vrees met nog zo één weekend zoals nu dat we tijdens Kerstmis alleen nog voetbal op tv kunnen zien. We kunnen moeilijk politie naast elke fan zetten, maar clubs kunnen nog meer doen. Een boodschap om het mondmasker te dragen zou om de tien minuten via de speaker of de ledpanelen kunnen rondgaan.”