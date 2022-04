Pro League en politiek werken samen tegen hooliganisme

De borstkas vooruit, de broeksriem uit, het vat frustraties wagenwijd open. Deze keer waren het enkele heethoofden uit het Antwerp-vak die het vuur in de tribunes kwamen oppoken. Na affluiten tegen Club Brugge gingen ze in het Jan Breydelstadion het hek van de familietribune te lijf. De spelers van beide ploegen moesten uit de kleedkamer komen om de boel te bedaren.

De selecte groep driftkikkers in de Belgische tribunes zet geen fraaie reeks neer dit seizoen. AA Gent-doelman Sinan Bolat kreeg een fles cola naar zijn hoofd geslingerd, Rafael Romo van OHL was een dag doof door een voetzoeker, een vrouwelijke steward hield aan KV Kortrijk-Zulte Waregem een gebroken dijbeen over. En dan zwijgen we nog over de rookbommen en vuurpijlen die voorbij de ingang raakten. Het ene na het andere incident volgt elkaar op. Hoelang nog?

Boetes

Er ligt een actieplan op tafel: Samen voor veilig voetbal. “Clubs zullen verder inzetten op het gebruik van hoogwaardige camera’s om betrokkenen sneller te identificeren”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “We willen ook de toegangscontrole aan stadions verstrengen met onder meer tickets op naam en een passende controle waardoor de handhaving op een stadionverbod eenvoudiger wordt.”

Lorin Parys, de CEO van de Pro League, vult aan: “We nemen dit zeer ernstig. Het plan waaraan we met Binnenlandse Zaken werken zou voor het nieuwe seizoen klaar moeten zijn. Als Pro League zijn we wel enkel bevoegd om sancties op te leggen wanneer een wedstrijd is stilgelegd door incidenten. Dat was niet het geval in Brugge. De afgelopen weken hebben we wel al straffen kunnen geven. Denk maar aan de incidenten tijdens Union-Beerschot.” Beerschot kreeg een boete van 50.000 euro.

In 2019 werd bijna 11 miljoen euro uitgegeven aan ordehandhaving rond onze voetbalstadions. In 2018 was dat 8,3 miljoen, het seizoen daarvoor 6,3 miljoen. 1.127 supporters kregen in 2019 een stadionverbod. In de coronajaren 2020 en 2021 waren dat er respectievelijk 596 en 169. Voor agressie in en rond het stadion werd in 2021 44 keer een stadionverbod uitgedeeld.

Toch blijft het aantal incidenten aandikken. En dat ligt niet alleen aan sportieve onvrede. “Dit is het gevolg van corona, van de maandenlange beknotting van onze vrijheid”, zegt klinisch psycholoog Jan Derksen. “De agressie die al die tijd niet naar buiten kon is in een rugzak terechtgekomen en die gaat nu open.”

Gevreesde Britten

Niet alleen in ons land loopt het supportersgeweld de spuigaten uit. In Nederland en Frankrijk werd eenzelfde analyse gemaakt, nadat meerdere wedstrijden werden gestaakt door wangedrag in de tribunes.

Ook in Engeland zien ze het aantal incidenten toenemen. Dit seizoen heeft de politie bijna 50 procent meer arrestaties verricht dan in een doorsneeseizoen. In de jaren tachtig en negentig waren de Britse hooligans de meest gevreesde van het continent. Door de invoering van een antihooliganismewet is de Premier League een van de veiligste competities geworden. Toen een Leicester-fan dit seizoen het veld betrad, kreeg hij een stadionverbod van tien jaar. In België is de maximumstraf voor ongeregeldheden binnen een voetbalstadion er een van vijf jaar.

“We pakken het hier volledig verkeerd aan”, meent Derksen. “Politici denken: als we regels uitvaardigen, dan zullen mensen zich daaraan houden. Ze weten niet hoe menselijke emoties werken. In Groot-Brittannië werken die torenhoge boetes, ja. Maar het geweld dat in stadions onderdrukt wordt, komt er binnenskamers of in het verkeer terug uit. Is dat dan beter? Geef die hooligans een bos of een plein en laat ze daar kampen. Pas dan zal er verandering komen. Dit probleem zal nog maanden aanhouden.”