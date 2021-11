Priske staat al onder druk bij Antwerp: ‘Tactisch geen wonder’

In Deurne-Noord zag men Priske (44) als een moderne coach die Antwerp met flitsend voetbal aan resultaten moest helpen, maar die hoge verwachtingen werden vooralsnog niet ingelost. De afgang tegen Fenerbahçe (0-3) verhoogt de druk voor de topper tegen Anderlecht.

In de competitie kan Priske tot nu toe vrij ‘correcte’ resultaten voorleggen met 24 op 39. Per slot van rekening telt Club Brugge slechts twee punten meer. Alleen: Antwerp kon zelden écht overtuigen. Te vaak was het overleven dankzij keeper Jean Butez en hopen op een flits van topschutter Michael Frey. De hand van Priske was tot nu toe onvoldoende zichtbaar. Bovendien kende Antwerp in de beker en in Europa minder geluk, met een uitschakeling en bijna-uitschakeling tot gevolg.

De afgelopen weken staken in de kleedkamer bepaalde ergernissen de kop op. “Tactisch is Priske geen wonder”, vertelt een speler. “In vergelijking met sommige andere trainers valt het op dat vlak wat tegen.”

“Vooral het feit dat hij zo vaak wisselt van veldbezetting en van spelers bemoeilijkt de zaken”, horen we verder. “Het gaat een beetje alle kanten uit, waardoor we op den duur niet veel houvast meer hebben.”

Bloot bovenlijf

In de twintig officiële wedstrijden van Antwerp gebeurde het slechts één keer dat Priske zijn ploeg liet staan (het tweeluik Standard-Charleroi). Natuurlijk kwamen verschillende wissels er noodgedwongen door blessures. Toch lijkt het soms roteren om te roteren. “De trainer wil iedereen te vriend houden. Het is alsof hij geen harde keuzes durft te maken”, klinkt het in de wandelgangen.

Dat Priske al eens vreemd uit de hoek kwam naast het veld heeft zijn imago evenmin goed gedaan. Na de Europese kwalificatie tegen Nicosia verscheen de Deen plots in bloot bovenlijf op de persconferentie, omwille van een verloren weddenschap. Het deed binnen de conservatieve voetbalwereld best wat wenkbrauwen fronsen.

Daarnaast is het discours van Priske soms wat onhandig. Van de week verklaarde de Antwerpse T1 nog tegenover de pers dat hij de noodzaak niet zag om tegen Fenerbahçe een statement te maken. “Tegen Cercle was er toch inzet en in de weken voordien hebben we meermaals getoond dat we mooi voetbal kunnen brengen.” Vlak na Fenerbahçe verkondigde Priske dan weer dat zijn ploeg “helemaal niet zo’n slappe prestatie had afgeleverd en de tweede helft toch had gewonnen”.

Slotsom: er zijn omstandigheden die niet in Priskes voordeel hebben gewerkt (blessures, late transfers, een druk programma) maar het algemeen aanvoelen is dat Antwerp op dit moment verder had moeten staan. Een overtuigende zege tegen Anderlecht is welkom voor Priske.