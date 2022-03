Prins van Beerschot legt geld klaar voor snelle promotie

Minderheidsaandeelhouders Vrancken en Philippe Verellen én de Saudische hoofdaandeelhouder Abdullah bin Mosaad blijven aan boord. “Natuurlijk zijn we nu allemaal ontgoocheld. Degradatie: het woord uitspreken alleen al doet pijn. Maar tegelijk blijven we strijdvaardig”, verzekert Vrancken.

“De mede-eigenaars hebben Beerschot altijd als een langetermijnproject gezien, ook de prins. De degradatie komt trouwens niet van de ene dag op de andere uit de lucht vallen. Iedereen is vastberaden om Beerschot zo snel mogelijk weer te brengen waar het thuishoort. Er zal straks ook een budget klaarliggen om die ambitie waar te maken. We willen meteen weer promoveren.”

Een grote schoonmaak in de kleedkamer dringt zich op. “In het verleden hebben we misschien te veel ingezet op individuele kwaliteiten. Nu moet de focus weer liggen op het collectief. Zeker in 1B hebben we strijders nodig”, beseft Vrancken. “Of Raphael Holzhauser blijft? Hij heeft een clausule in zijn contract staan dat hij bij degradatie gratis weg kan. We zullen binnenkort met hem zijn plannen bespreken.”