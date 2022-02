‘Principes zijn belangrijker dan eender welke titel’: Novak Djokovic bereid nog meer tornooien te missen

Djokovic werd in het interview gevraagd of hij zou afzien van deelname aan toernooien als Roland Garros en Wimbledon vanwege zijn standpunt over vaccinatie. “Ja, dat is de prijs die ik ervoor wil betalen”, antwoordde de 20-voudig grandslamwinnaar, die vorige maand Australië moest verlaten omdat zijn visum werd geweigerd. Hij zou daar deelnemen aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Volgens Djokovic had hij een uitzondering gekregen op de strenge Australische inreisregels omdat hij recent genezen was van een coronabesmetting. Desondanks besliste de Australische overheid het visum van Djokovic in te trekken uit vrees dat hij de anti-vaccinatiesentimenten in het land zou oppoken.

“Ik ben nooit tegen vaccinatie geweest”, aldus Djokovic nog tegenover de BBC. “Ik begrijp dat iedereen wereldwijd probeert om op zijn eigen manier een einde te maken aan dit virus.”

Ook als kind is de Serviër gevaccineerd, “maar ik heb altijd de vrijheid gesteund om zelf te kiezen wat je in je lichaam brengt”. “Die principes zijn belangrijker dan eender welke titel. Ik probeer zo veel als mogelijk in harmonie te zijn met mijn lichaam.” Djokovic sluit overigens niet uit dat hij zich alsnog zal laten vaccineren, “aangezien we allemaal, collectief, op zoek zijn naar de best mogelijke oplossing om covid te beëindigen”.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat Djokovic ongevaccineerd zal kunnen deelnemen aan de grandslam-tornooien van Roland Garros (22 mei - 5 juni) in Parijs of aan de US Open (29 augustus - 11 september) in New York. Zo zou enkel Wimbledon (27 juni - 10 juli) overblijven voor de nummer een van de wereld om zijn grandslamtotaal uit te breiden.