Prijskaartje van 6 miljoen boezemt Buchanan geen angst in: ‘Ik ken de Club-spelers al van tv’

Hij heeft alles om de volgende smaakmaker van Club Brugge te worden: charisma, skills, elegantie en een vlotte babbel. De Canadees Tajon Buchanan moet het probleem op de rechterflank oplossen. ‘Ik speel altijd aan 110 procent.’

In de zomer overtuigt een trainer hem om naar Brugge te komen en als hij er in de winter arriveert, blijkt de man plotsklaps in Monaco te zitten. “Je verwacht dat niet”, glimlacht Tajon Buchanan (22). “Maar zo zit het voetbal nu eenmaal in elkaar. Dit is nu voor iedereen een nieuwe start.”

Zes maanden heeft hij geduld moeten uitoefenen. Op vraag van gewezen coach Bruce Arena en zijn intussen ex-club New England Revolution. Buchanan was te belangrijk in de strijd om de titel in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). “Ik vond dat fair. Ik wist vrijwel meteen dat New England me in de zomer nog niet zou laten gaan. We wilden de MLS winnen en ik wilde hen daarbij helpen. Wilde ik liever al vroeger naar Club komen? Natuurlijk. Maar tegelijk was ik blij dat ik het seizoen kon uitdoen bij New England.”

Het gedroomde afscheid was hem evenwel niet gegund. Ondanks een voorsprong van negentien punten in de reguliere competitie struikelde New England in de halve finales van de oostelijke divisie tegen New York City na penalty’s. Ziedaar hoe genadeloos het competitieformat in de MLS is. “Hier delen jullie de punten zeker?”, gniffelt Buchanan. “Ach, het was wrang op het moment zelf, maar achteraf overheerst toch trots.”

Zelfvertrouwen en optimisme

Aan alles merk je dat het mentaal goed zit bij Buchanan. Een gezonde portie zelfvertrouwen en optimisme. Een flinke dosis honger ook, nu een droom realiteit is geworden. “Dit is de beste keuze die ik kon maken. Ik wist zeer snel dat ik naar Club Brugge wilde. Club was my number one. Mijn zaakwaarnemer wist dat ook. Niet alleen omdat België de beste stap is voor mijn carrière en Jonathan David (ex-AA Gent, NP) dat heeft aangetoond, maar vooral omdat ik Club al jaren ken door hun deelnames aan de Champions League.”

Van hun laatste campagne tegen PSG, Manchester City en Leipzig heeft hij naar eigen zeggen alles gezien. Meer nog: “Ik heb dit seizoen bijna naar elke wedstrijd van Club gekeken. Het maakte dat ik steeds sneller naar hier wilde komen en dat ik al een aantal spelers kende van tv.” Het tijdsverschil hielp Buchanan daar wat bij. “Na de training lunchte ik meestal al kijkend naar een match van Club.”

Buchanan speelde al mee in een oefenmatch. Beeld Photo News

De gelijkenissen met Leroy Sané, speler van Bayern München, komen ter sprake. Ze zijn onmiskenbaar. Even groot (1,83 meter), identiek afrokapsel, zelfde stijl. “Ik hoor die opmerking wel vaker. Maar het is niet zo dat ik hem wil kopiëren. Het is gewoon toeval. Trouwens, mijn kapsel ga ik niet veranderen, anders is mijn hoofd te smal.”

Buchanan volgt Sanés carrière wel en geniet van zijn prestaties, maar Cristiano Ronaldo is zijn idool. Buchanan bewondert hem omwille van zijn stijl, zijn succes én zijn harde werk. “Het zou fantastisch zijn mocht ik op het WK in Qatar tegen hem kunnen spelen, maar dan moet Portugal zich wel zien te kwalificeren via de barrages. Ook wij moeten ons ticket nog veiligstellen.”

Nationale ploeg groeit

Canada beleeft wat dat betreft steeds mooiere tijden. Het ruikt Qatar al. Buchanan en co. staan met nog zes wedstrijden te gaan aan de leiding in de Concacaf (de voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben) waarbij de eerste drie zich plaatsen voor het WK.

“Hopelijk lukt het, want dat is dé droom voor 2022, naast het winnen van de titel, de beker en Champions League spelen. Kijk, Canada is geen groot voetballand. Jarenlang wisten we ons niet te plaatsen voor een WK of konden we geen grote prijs winnen. Nu hebben we met Alphonso Davies een van de beste linksachters en ook Jonathan David doet het goed. We worden alsmaar beter. Laatst klopten we Mexico. Je merkt hoe de vibe rond de nationale ploeg aan het veranderen is. Just great.”

Ook Buchanan wordt met de maand populairder. Hij lacht eens bescheiden. “Het zijn niet alleen meer vrienden of familieleden die mijn shirtje kopen. Maar ik blijf nederig. Hard werken, progressie maken en de ploeg zoveel mogelijk helpen, dat is nu wat ik nu moet doen.”

Druk voelt hij naar eigen zeggen niet. Ook niet door zijn prijskaartje van 6,36 miljoen euro, inclusief bonussen. “Ik besef dat je daar veel mee kunt kopen, maar ik ben rustig. Ik ga mijn wedstrijden aan 110 procent spelen, naar het beeld zoals ik train. Hopelijk volgt de kwaliteit dan.”

Slachtoffer van racisme

Dribbels, acties, assists en doelpunten. Dat mag u verwachten van Buchanan. “Zonder daarbij mijn verdedigend werk te verwaarlozen”, vult hij aan. “Ik heb vroeger nog als rechtsback gespeeld. Maar laten we zeggen dat ik beter ben als winger, dankzij mijn explosiviteit en mijn een-tegen-eenacties.”

Zijn vieringen durven al eens te verschillen. Buchanan legt zijn wijsvinger op zijn lippen, zoals Noa Lang. Of hij stopt zijn beide wijsvingers in zijn oren, zoals na zijn doelpunt tegen Mexico. “Omdat ik het toen het slachtoffer was van racisme", legt hij uit. “Het was degoutant. Nog steeds gebeurt het, over héél de wereld. Maar ik laat me door zulke geluiden of woorden niet uit mijn lood slaan. Ik ben mentaal sterk. Door zo te vieren wilde ik dat duidelijk maken. Het is fout en ik wil er net als andere voetballers tegen vechten. Alleen, zolang er niets groots gebeurt, zal het niet stoppen. Door een doelpunt te maken laat je hen niet winnen.”