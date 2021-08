Powless troeft medevluchters af in Clásica San Sebastián

Neilson Powless (EF Education-Nippo) volgt Remco Evenepoel op als winnaar van de Clásica San Sebastián. Voor de 24-jarige Amerikaan was het de eerste profoverwinning in zijn carrière. Hij klopte Matej Mohoric en Mikkel Honoré in een sprint met drie en werd daarmee de eerste Amerikaan sinds Lance Armstrong in 1995 die de wedstrijd over Baskische wegen naar zijn hand wist te zetten. “Ik ben zo blij. Ik kan niet beschrijven hoeveel dit voor mij betekent”, genoot hij na afloop.

In het slot werd de kopgroep nog opgeschrikt door een valpartij. Mohoric schatte een scherpe bocht verkeerd in, waarna Honoré tegen de grond ging en zijn fiets Lorenzo Rota onderuit haalde. De Deen van Deceuninck-QuickStep kon vooraan nog terugkeren, maar Rota zag zijn kans op winst in het water vallen. De topfavorieten zoals Julian Alaphilippe, Jonas Vingegaard en Egan Bernal lieten zich verrassen en eindigden op een minuut. In die groep finishte ook neoprof Maxim Van Gils (twaalfde).

Bij de vrouwen won de Nederlandse Annemiek van Vleuten (Movistar) de Clásica San Sebastián. Opmerkelijk, want Van Vleuten had zich amper drie dagen daarvoor nog tot olympisch tijdritkampioene gekroond in Tokio.