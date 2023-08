Royal Football Club Antwerp mag tot en met december in de wei tegen enkele groten van het Europees voetbal na een overwinning bij AEK Athene. Het speelt in Groep H tegen Barcelona, Porto en Sjachtar Donetsk. ‘Haalbaar of niet? Met Antwerp weet je nooit’, zegt sportjournalist Hans Vandeweghe.

Was het nog verrassend dat Antwerp zich woensdag kwalificeerde voor het kampioenenbal ten koste van AEK Athene?

“Neen. Dat AEK sterker leek in Antwerpen dan in Athene had te maken met de uitsluiting van Jelle Bataille in die eerste wedstrijd. De 1-0 voorsprong hebben ze in Athene heel volwassen verdedigd. En ze bleven met elf. Soms lagen ze onder, maar je kan niet zeggen dat AEK een karrenvracht kansen heeft afgedwongen. Integendeel, die Grieken kwamen nooit in hun spel door de voortdurende druk van Antwerp.

“Net als in de Belgische competitie in topwedstrijden gaven ze bijna niks weg. Zelfs na die late 1-1 en het uitvallen van Toby Alderweireld was er geen vuiltje aan de lucht. Antwerp had de betere kansen op tegenstoten. Wat vooral opviel, was de maturiteit van die ploeg. Nu mogen ze het eens bij de hele groten proberen.”

Laten we eens kijken naar de tegenstand. FC Barcelona…

“...is onhaalbaar in normale omstandigheden, maar als alles meezit in Antwerpen en Barcelona komt er op negentig procent voetballen omdat ze denken zo ook de klus te kunnen klaren, dan kan een gelijkspel of zelfs een overwinning in zitten.

“Porto is vorig jaar vernederd door Club Brugge, dus waarom zou Antwerp er niet van kunnen winnen? Alleen zullen die Portugezen nu toch wel gewaarschuwd zijn voor het niveau van de Belgische competitie.”

En dan Sjachtar Donetsk, of de recente geschiedenis op bezoek.

“Donetsk is een ploeg uit Oekraïne en dat land is zoals inmiddels bekend in oorlog. Sjachtar speelt zijn wedstrijden al sinds 2020 niet in Donetsk, want dat ligt in door Rusland geannexeerd gebied. Ze speelden achtereenvolgens in Lviv en later in Kiev. De competitie ging niet door in 2022, maar wel in 2023, eerst zonder, dan met publiek.

“Voor Europees voetbal zullen ze uitwijken naar hun vijfde stadion al sinds 2014. Deze keer spelen ze niet in Polen, maar in het Volksparkstadion in Hamburg, geen al te verre verplaatsing dus voor de Antwerpse fans.

“Nog opvallend: hun eigenaar is Rinat Achmetov, ooit de rijkste man in Oekraïne, ooit met Russische sympathieën, maar niet langer. Hij is - of beter: wás - ook de eigenaar van de Azovstalfabriek in Marioepol. Die werd wereldberoemd toen het Oekraïens verzet tegen de Russische invasie zich daar wekenlang verschanste tot de fabriek viel in mei 2022 en volledig werd vernietigd.”

Hoe zit het met de kwaliteit van die ploeg?

“De kern bestaat uit Oekraïners, aangevuld met een viertal Brazilianen. Er waren jaren dat de helft van de kern Braziliaans was, maar de tijden van de Braziliaanse internationals Alex Teixeira en Willian zijn voorbij. Nu spelen er nog wat Afrikanen en Zuid-Amerikanen, maar wie daar weg kon naar een mooie club is al lang vertrokken.

“Het wordt ook een Nederlands duel, want Marc van Bommel komt er tegenover het trainersduo Patrick van Leeuwen en Raymond Atteveld (ex-Waregem in 93-94, red) te staan. Kortom: haalbare kaart, deze groep, maar Antwerp zal op zijn best moeten zijn. In het recente verleden zijn ze dat altijd geweest als het erop aankwam, dus dat stelt alvast gerust.”

Kunnen de vetpotten van de Champions League Antwerp in veiliger financiële wateren brengen?

“Als die vetpotten niet worden aangewend om nieuwe en dure spelers te kopen, of nog erger, om de familie Gheysens terug te betalen, en het geld wordt gebruikt om de balans in evenwicht te brengen, dan kan dat éénmalig soelaas brengen.

“Antwerp mag alvast rekenen op meer dan 30 miljoen euro alleen al voor die eerste zes wedstrijden. Dat is heel veel voor een Belgische club, maar aangezien dit geen recurrente inkomsten zijn, kan je daar niet op rekenen om zelfbedruipend te zijn. De kans dat Antwerp elk jaar Champions League speelt is niet bijster groot. En een game changer is het ook niet, bleek in Gent. AA Gent overwinterde in de campagne 2015-2016, maar kon dat niveau niet aanhouden.”