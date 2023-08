Polyvalente Zinckernagel keert terug naar België, op verzoek van Deila

Lange tijd leek er geen plaats voor hem in de overvolle spelerskern van Club Brugge, maar Philip Zinckernagel (28) komt uiteindelijk toch over van het Griekse Olympiakos. In het Jan Breydelstadion vindt hij coach Ronny Deila terug, onder wie hij vorig seizoen indruk maakte bij Standard. De Deen legde gisteren al een deel van zijn medische tests af, vandaag volgt het laatste deel. Zonder ongelukken tekent hij deze namiddag bij blauw-zwart.

De speler in kwestie en Deila krijgen zo hun zin. De polyvalente Zinckernagel, ex-huurling van Standard, moet Club van extra mogelijkheden in het aanvallende compartiment voorzien. Op de flanken was het dungezaaid, met enkel Nusa, Skov Olsen, Skoras en Homma als vleugelspitsen. Zinckernagel kan ook als tweede spits of als nummer tien fungeren.

Vorig seizoen gold Zinckernagel als een van de uitblinkers van Standard, alvorens terug te keren naar Olympiakos. Hij stond opnieuw in de belangstelling van de Rouches en van enkele Turkse ploegen. Een hereniging met Deila genoot echter de voorkeur. Alleen was er aanvankelijk geen plaats voor de Deen in de ruime spelerskern. Na het wegvallen van Chemsdine Talbi (kruisbanden) en het eerdere vertrek van Noa Lang is dat intussen wel het geval. Dat Zinckernagel de Belgische competitie kent is eveneens een voordeel voor Club.

Blauw-zwart lijkt offensief voldoende gewapend voor het seizoen. Wel is het nog steeds op zoek naar een verdediger na het vertrek van Sylla, Mata en Hendry.