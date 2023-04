Pogacar speelt met de tegenstand in de Gold Race, maar straks wacht Evenepoel: ‘De laatste keren was hij beter’

Als Tadej Pogacar aan de start staat, dan wint hij meestal. Zo ook in de Amstel Gold Race. Woensdag rijdt de Sloveen de Waalse Pijl en zondag probeert hij Remco Evenepoel te verslaan in Luik-Bastenaken-Luik.

MG en BA

Samengevat ging winnen voor Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dit keer als volgt. Op de eerste passage van de Cauberg, ruim tachtig kilometer voor de streep, reed hij al voorop in een kopgroep van elf renners. Ruim veertig kilometer verder, op de Eyserbosweg, dunde hij die groep uit tot Tom Pidcock, Ben Healy (de tweede van de Brabantse Pijl) en hemzelf. Weer tien kilometer verder, op de Keutenberg, was het geduld op en ging hij er alleen vandoor.

Dat laatste gebeurde op advies van Mathieu van der Poel. “Hij stuurde me van de week een berichtje dat de Keutenberg de beste plek was. Ik moet Mathieu daar nog voor bedanken.” Pogacar finishte na een solo van 28 kilometer met 38 seconden voorsprong op Healy. Pidcock werd derde op 2:14.

Het was voorspelbaar, maar het spektakel was verzekerd. Als toemaatje voegde Pogacar daar nog een fietswissel aan toe aan de voet van de Kruisberg, 39 kilometer voor de streep. Een minuut later, op de top, reed Pogacar alweer voorin en kreeg hij nog de ongevraagde hulp van koersdirecteur Leo van Vliet, die met zijn auto Pogacar wel heel erg uit de wind zette. Alsof Van Vliet dit keer de fotofinsh, waarmee het de voorbije twee jaar telkens mis ging, absoluut wilde vermijden.

Dieven

Afgelopen dinsdag zat Pogacar nog in een rechtbank in Nice. Twee mannen werden er berecht voor diefstal, onder meer van een peperduur uurwerk (waarde 165.000 euro) van de Sloveen. Andere renners hebben in het klassieke seizoen andere dingen te doen, maar niet Pogacar.

“Ik wilde de dieven zien en weten hoe het werkt. Het uurwerk was een cadeau van mijn sponsor voor mijn bronzen medaille op de Spelen. Het doet me iets dat ze in mijn kamer waren. Dat is een onaangename ervaring. Het werd een lange dag in de rechtszaal, maar het was voor mij een goede levensles.”

In de Amstel Gold Race ging Pogacar gewoon weer over tot de orde van de dag. Het was zijn elfde overwinning van het seizoen, na onder meer de Ruta del Sol, Parijs-Nice en de Ronde van Vlaanderen. Woensdag rijdt hij de Waalse Pijl en zondag is er Luik-Bastenaken-Luik. Als hij die allemaal wint, dan zal hij nog spijt krijgen dat hij Parijs-Roubaix niet heeft gereden.

Ben Healy (tweede), Tadej Pogacar (eerste) en Tom Pidcock op het poduum in Vilt. Beeld Photo News

“De Waalse Pijl heb ik nog niet gewonnen”, zei hij. Dat is raar, want het zal woensdag de vierde keer zijn dat hij start. Voor de Ronde en de Amstel had hij amper twee deelnames nodig. Pogacar won Luik in 2021. Het is daar uitkijken naar een duel met Remco Evenepoel, die vorig jaar won.

“We hebben nog niet vaak op topniveau tegen elkaar gekoerst en de laatste keren was Remco altijd beter”, zei Pogacar. In de Clásica San Sebastián won Evenepoel en gaf Pogacar op. Op het WK was Evenepoel twee keer beter. Pogacar: “Hopelijk wordt dat zondag anders.”

Zonder angst

Evenepoel komt donderdag terug van hoogtestage. “Hij heeft goede trainingen gedaan”, wist ploegleider Geert Van Bondt. “Hij heeft kunnen doen wat hij wilde en komt met vertrouwen.”

Collega Wilfried Peeters beaamde dat. “Zijn cijfers zijn goed. Zijn gevoel is goed. Ook de ploeg is goed.” Bagiolo, Van Tricht, Cavagna, Alaphilippe en Van Wilder zullen de kopman in Luik ondersteunen.

Vraag is in hoeverre de ploeg een rol zal spelen. Pogacar heeft de gewoonte om de koers vroeg open te breken en er snel een man-tegen-mangevecht van te maken. “Dat hoeft geen nadeel te zijn”, zei Van Bondt. “Remco is niet bang om van ver te beginnen.”

Peeters: “We hopen dat Remco de meeste frisse renner zal zijn. De rest heeft al een reeks klassiekers gereden."

Geloof genoeg bij Soudal-QuickStep, maar dat mag niet verbazen: zij zijn het verplicht om hun vertrouwen in de kopman uit te spreken. Hoe straf Pogacar is leren we vooral uit de commentaar van de concurrentie. Medevluchter Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck): “Op de Eyserbosweg ging Pogacar vol. Enfin, vol, hij versnelde een beetje en bij mij was het de vier pinkers aan en parkeren. Echt een fenomeen.”

Rod Ellingworth, grote baas bij Ineos Grenadier: “Het wordt interessant nu Evenepoel erbij komt. Vorig jaar won hij Luik op een indrukwekkende manier. Het kan een leuke koers opleveren, maar toch is Pogacar voor mij de topfavoriet.”