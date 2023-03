Pogacar speelt met de camera en de pedalen in Parijs-Nice

Jonas Vingegaard bij de start in Saint-Amand-Montrond: “Deze etappe zal ons leren wie Parijs-Nice kan winnen, maar beslissend voor de eindzege wordt ze niet.” De rit leerde vooral wie de rittenkoers gewoon zal winnen: Tadej Pogacar. Want reken maar dat het klassement zo goed als gereden is.

Twee taferelen bleven op het netvlies kleven. Eerst was er de tussenspurt op de Col du Beaulouis, op vijftien kilometer van de streep, waar Tadej Pogacar achter een vroege vluchter en de geslepen Michael Matthews toch weer twee seconden bonificatie pakte. “Ze lagen voor het grijpen, dus greep ik ze”, klonk het laconiek. “De vluchters leken ver weg. Ik zou er geen energie in steken. Maar plots begon Matthews te sprinten. Ik ging achter hem aan.”

Elf kilometer verder, nog veelzeggender: Pogacar die net een aanval van Vingegaard had geneutraliseerd en in het wiel van zijn rivaal breedlachend in het oog van de camera keek. “We vertraagden en stopten op den duur haast met trappen. Hét moment, dacht ik, om te lachen naar de camera en de fans te groeten.”

Alle truien

Daarna voltrok zich een machtsontplooiing in de laatste 2,5 kilometer. Pogacar ging op en over David Gaudu naar ritzege, geel, groen en wit. Het mag duidelijk zijn: Pogacar leeft zich uit, geniet op de fiets en doet waar hij zin in heeft. Hij laat zijn benen uitvoeren wat het hoofd hen opdraagt. Het kost allemaal geen moeite, geen kracht.

Dat de strijd nog niet gestreden is, gooide hij er nog een cliché tegenaan. “Jongens, we zijn pas halfweg”, stelde ook sportief manager Joxean Fernández van UAE Team Emirates. “Er komen nog zware, ingewikkelde etappes aan. Op één dag kan het voorbij zijn.”

Maar 44 seconden voorsprong op Vingegaard, daar kun je mee naar het front. “Mooie kloof”, gaf Pogacar toe. “Tuurlijk geeft dat vertrouwen. Toch blijft dit een onvoorspelbare koers. Ik zal er goed mijn hoofd moeten bijhouden."

Eén ploegmaat sprak alvast klare taal. “Dit hebben we ook al van hem gezien in de Ruta del Sol. Hij rijdt rond met de vingers in de neus”, zei Tim Wellens. “‘Pogi’ is iemand die alles kan. Hij rijdt goed bergop, goed bergaf, goed op het vlakke, goed tegen de klok. Hij kan goed positioneren, goed wringen. Dat maakt hem niet enkel hier favoriet, in zijn eerste grote doel van het seizoen, maar straks ook in alle klassiekers waar hij aan de start verschijnt.”