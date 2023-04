Pogacar skipt de luxefeestjes in Monaco, want de Gold Race ontbreekt nog op zijn palmares

‘A special one’ noemt manager Joxean Fernández Matxin van UAE hem. Maar in tegenstelling tot voetbalcoach José Mourinho wint Tadej Pogacar op zijn 24ste alleen nog maar aan glans. Volgend gaatje op zijn palmares dat zondag misschien al wordt dichtgefietst: de Amstel Gold Race.

Het belangrijkste nieuws rond Tadej Pogacar sinds zijn magistrale zege in de Ronde van Vlaanderen? Dat de twee dieven, die hem vlak voor de slotrit van Parijs-Nice op een hotelkamer in Valbonne van zijn Richard Mille-horloge (winkelwaarde: 165.000 euro) beroofden, door een rechtbank in Nice werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van 50.000 euro elk. En dat hij in de aanloop naar de Tour in ‘zijn’ Ronde van Slovenië de Kolovrat (1.084 meter, 9,2 procent gemiddeld) als belangrijkste hindernis voor de wielen krijgt. Om maar te zeggen: twee weken lang bleef het stil rond ‘Pogi’.

Weinig spectaculaire Instagram-posts ook, tenzij die van het paascadeau van raceschoenenproducent DMT (“Woo, that’s a good surprise: new shoes!”) en het bedankje voor vitaminesponsor Medex “om mijn immuunsysteem tijdens het jaar op peil te houden”.

Joxean Fernández Matxin moet er even om lachen. “Dat is dus Tadej. Een normale jongen met een normaal leven”, vat de Baskische manager van UAE Team Emirates het fenomeen op twee wielen samen in zijn sappige Manuel-Engels (uit Fawlty Towers). “Je zou dan denken dat hij na zo’n triomf in de Ronde met zijn vriendin zo snel mogelijk koers zet richting Slovenië, naar de familie. Niet dus. Het werd zijn tweede basis Monaco.”

Waar ze zich als beloning in het mondaine, decadente leven stortten? Weer mis. “Hij heeft er totaal geen behoefte aan om succes te beklinken met dolle uitspattingen en feestjes. Dat deed hij ook niet na zijn Tour-zeges. Liever komt hij thuis, in zijn vertrouwde omgeving, tot zichzelf.”

Parcours op maat

Daar trainde hij door onder de hoede van coach Iñigo San Milan. “In functie van de Vlaamse klassiekers was dat nog explosief. Nu, voor de Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, werkte hij eerder op duur”, weet Matxin. “Hij stelt het conditioneel uitstekend.” Klaar om zondag te winnen? Matxin aarzelt geen moment. “Absoluut.” Een Ronde van Vlaanderen zonder kasseien wordt de Amstel weleens genoemd. Dat past perfect bij Pogacars profiel.

“Tadej is a special one”, werpt Matxin een knipoog naar José Mourinho, de zelfverklaarde Special One. “De beste renner ter wereld, zo vertelt zijn koppositie in de UCI-wereldranking. En wat mij betreft ook de meest complete coureur. Specialist in het hooggebergte. Prima tijdrijder. Sterk op korte, nijdige hellingen. Trekt zijn plan op de kasseien. Geknipt voor supertechnische koersen en in die zin dus rijp om de Gold Race te winnen. Dat is ook het doel. Met diep respect voor zijn rivalen, want die zijn er wel degelijk.”

De manager noemt Tom Pidcock, Benoît Cosnefroy en David Gaudu. “Spontaan komt ook de naam Sergio Higuita bij me op. En zeker weer een paar Jumbo-Visma’s.”

Joxean Fernández Matxin: “Hij moet genieten van alles wat hij doet, van elke race die hij rijdt.” Beeld BELGA

Pogacar reed ‘Limburgs Mooiste’ al eens in 2019, de mirakeleditie van Mathieu van der Poel. Dat was acht dagen nadat hij zesde was geworden in de Ronde van Baskenland en vijf maanden voor hij met een derde plaats in de Vuelta zijn definitieve doorbraak forceerde in het groterondewerk. Twintig was hij en nog lang niet de Pogacar van nu.

Hij moest de leiders zo lang mogelijk bijstaan in de finale, herinnert Matxin zich. “Alleen reed hij op een heel slecht moment lek, ergens vlak na de Cauberg, en raakte hij niet snel gedepanneerd. Brute pech was het.” Dat resulteerde uiteindelijk in een opgave.

Honger kweken

Gaatjes opvullen in zijn palmares, daar is Pogacar op zijn 24ste al mee bezig. De Ronde van Vlaanderen was in die optiek een trofee met goudwaarde. “Wat me vooral frappeert”, zegt Matxin, “is dat hij de mooiste en meest prestigieuze Vlaamse klassieker won met een minimum aan ervaring. Lees: met amper vier kasseikoersen in de benen.” Het sterkt ze bij UAE in de overtuiging om te blijven variëren in Pogacars programma.

Matxin: “Hij is pas 24 en heeft nog een eind te gaan. Dan is het belangrijk om nieuwe uitdagingen te vinden, die zijn honger stillen en zijn passie voor deze harde stiel voeden. Hij moet genieten van alles wat hij doet, van elke race die hij rijdt.”

Opvallend: de Waalse Pijl, komende woensdag, past voorlopig niet in dat plan. Ook al lijkt Pogacar boven op de Muur van Hoei ongenaakbaar. “Late aanpassingen zijn natuurlijk altijd mogelijk”, aldus Matxin. “Het is niet dat een overdaad aan competitie de Waalse Pijl in de weg staat. We beperken zijn aantal koersdagen voor de Tour tot maximaal 28 en dat lukt keurig (na de Ronde van Slovenië zal hij stranden op 23, JDK). Maar in principe wijzigt het programma niet en houdt hij zich na de Gold Race aan een week relatieve rust op Belgisch grondgebied.”

Daarna wil hij opnieuw 100 procent zijn voor het titanenduel met Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. “Daar kijken jullie naar uit, hé. Hij is de man met rugnummer één en sowieso Tadejs grootste concurrent. Ik ken Evenepoel en zijn familie goed. In zijn debuutjaar bij QuickStep was ik er nog talentscout. Ik ben superfan van hem. Van zijn karakter, zijn ingesteldheid en koersstijl. Maar nu werk ik voor UAE en focus ik uiteraard op Tadej.”

