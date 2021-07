Pogacar na zijn tweede eindzege in de Tour: ‘Winnen of verliezen, het maakt me niet zoveel uit’

Niets of niemand heeft Tadej Pogacar van een tweede Tour-zege op rij kunnen houden. ‘Ik heb genoten’, zei de Sloveen. ‘Fun maakt het voor mij allemaal gemakkelijker.’

De nieuwe winnaar van de Tour de France is ook de oude. Je moet er in de recente geschiedenis voor teruggaan naar Froome en Armstrong. Indurain, Hinault en Merckx deden het ook, maar toen was Pogacar (22) nog niet geboren.

Zal Pogacar vijf keer de Tour winnen? Of meer? Merckx denkt van wel.

“Ik denk aan geen enkel record nu”, zei hij er zelf over. Pogacar staat naar eigen zeggen anders in het wielrennen. “Ik geniet van het moment. Ik ga genieten van Parijs, daarna vlieg ik naar Tokio voor de Spelen. Er zal dus niet veel tijd zijn om te feesten. Dat doe ik later wel.”

Er staat natuurlijk heel wat op zijn to-dolijst. “Ik wil zeker de Giro rijden. Ik wil terug naar de Vuelta, dat was mijn eerste grote ronde (in 2019, MG). Ik wil klassiekers rijden en overal mijn best doen. We zien wel. Ik wil gewoon mezelf blijven.”

Pogacar ziet zichzelf nog altijd graag als het jongetje dat tegen zijn grote broer koerste en viel op zijn eerste training, omdat hij zijn voet niet uit het klikpedaal kreeg. “Ik heb altijd gekoerst om te winnen, maar ook om me te amuseren. Ik geniet van de strijd. Winnen of verliezen, het maakt me niet zoveel uit.”

Voortrekker Bernal

Pogacar maakte van de week nog een opsomming van de renners voor de toekomst. Hij noemde Van Aert, Van der Poel, Evenepoel, Foss en hij beloofde een spannend decennium voor wielerfans. Hij had een speciale vermelding voor Bernal. “Zijn eerste Tour was indrukwekkend, zijn tweede won hij. Hij heeft een nieuwe generatie gestart in het wielrennen.”

Pogacar zei dat hij ook in Vingegaard een toekomstige Tour-winnaar ziet. “Zo is wielrennen. Dat maakt het mooi, dat er zoveel verschillende kampioenen zijn.”

Nog meer dan zijn tweede eindzege was hij ontroerd door de aanwezigheid van Allan Peiper, die in Saint-Emilion één dag in de Tour was. “Ik heb Allan voor het eerst ontmoet drie jaar geleden op trainingskamp. Ik deed mijn eerste race met hem in Australië, na de Tour Down Under (de Great Ocean Race in Melbourne in 2019, MG). Het was een onvergetelijke ervaring. Allan is een alleraardigste sportdirecteur en mens. Hij heeft me meer over het leven geleerd dan over wielrennen.”