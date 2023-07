Pogacar na de tijdrit: ‘De Tour is nog niet gedaan, ik blijf vechten’

Soms zijn er geen woorden nodig en volstaat een simpele blik. Tadej Pogacar ging zijn laatste vijf kilometer in toen meesterknechten Rafal Majka en Felix Grossschartner zich in Combloux al van de teambus lieten glijden en hun fiets namen richting hotel. Ze konden het duidelijk niet meer aanzien. Hun doffe ogen hielden het midden tussen berusting, verslagenheid en wanhoop. Je zag het duo denken: o jee, er wachten ons nog een paar verdomd zware werkdagen.

De achterstand bedraagt nu 1:48 in het klassement. Een dreun die ze bij UAE Team Emirates niet meteen zagen aankomen. “We dachten dat het close zou worden”, zei teammanager Mauro Gianetti. “Wat Jonas Vingegaard realiseerde, was echt buitengewoon.”

De fietswissel, vooral, die werd uitvoerig belicht. Vingegaard bleef aan de voet van de Côte de Domancy op zijn tijdritvehikel zitten, Pogacar ruilde het in voor een gewoon exemplaar. Niet op het vlakke aanloopgedeelte, maar pas in de eerste hellende meters. Doordacht, blijkbaar.

“Aan lagere snelheid verlies je minder tijd”, argumenteerde ploegleider Andrej Hauptman. Maar die wissel op zich: goed of fout? Gianetti: “Alles werd op voorhand uitvoerig getest en afgestemd op de kwaliteiten en vaardigheden van elk van onze renners, want dat werkt zeer individueel. Niet iedereen reageert bergop even goed op zo’n tijdritfiets. Zo werd duidelijk dat een wissel Pogacar een onmiskenbaar voordeel zou opleveren en bijvoorbeeld Adam Yates niet.”

Tussentijden

Interessant, zeker als je de tijdsverschillen tussen Pogacar en Vingegaard aan het eerste en tweede tussenpunt even onder de loep neemt: 16 seconden bonus voor de Deen in Chef-Lieu na 7,1 kilometer; 31 seconden in Dommancy na 14,1 kilometer. Dat was net voor Pogacars switch. Wat dus betekent dat de Sloveen op de slotklim nog 1:07 aan de broek kreeg.

“En toch,” hield Gianetti vol, “Pogacar heeft een sterke tijdrit gereden.” Hauptman beaamde: “Hij benaderde het tempoplan dat we voor hem hadden uitgestippeld.”

Gianetti: “We moeten zijn data nog eens grondig analyseren. Maar als je zelf tweede wordt en de nummer drie, een specialist als Wout van Aert, 1:13 van je wegduwt, dan kun je onmogelijk van een slechte prestatie spreken. Pijnlijke nederlaag, zeg je? Wel, zo zie ik het niet. Als je op 1:38 finisht heeft dat niets met de fietswissel te maken. Die kostte Pogacar hoop en al tien seconden. Het verschil zat hem puur in de power.”

Vingegaard was impressionant, benadrukte Gianetti nog eens. “Zijn start was er meteen knal op. Van bij de eerste tussentijd begrepen we al: wow, dit wordt gecompliceerd.”

Dat hij echt niet beter kon, gaf Pogacar zelf toe. “Ik gaf alles en voelde me effectief een stuk comfortabeler op mijn gewone fiets. Niet wisselen zou maar een handvol seconden hebben gescheeld. Mijn finale was gewoon niet goed genoeg. Het was misschien niet mijn beste dag, maar de Tour is nog niet gedaan. Ik blijf vechten, blijf proberen om de kloof te dichten. Maar het wordt moeilijk. Hopelijk vergaat het me beter in de etappe over de Col de la Loze.”