Pogacar maakt van Ronde van Vlaanderen hoofddoel in 2023

Tadej Pogacar (24) is met UAE Team Emirates op stage in La Nucia, Spanje. “Ik ben nu drie weken aan het trainen”, vertelt hij. “Daar kwam best al wat intensiteit en interval bij kijken. Maar het nieuwe seizoen is nog een eind weg, rustig dus. In tegenstelling tot de voorbije jaren wil ik in mijn eerste wedstrijden nog niet top zijn. Bedoeling is om progressief sterker te worden richting de échte grote doelen. Wellicht schrap ik ook de hoogtestage in de aanloop naar mijn competitiedebuut in de UAE Tour.”

Zijn programma in 2023 wordt min of meer een kopie van 2022, zegt hij. “Na de UAE Tour gaat het via Tirreno-Adriatico naar Milaan-Sanremo, en zo het klassieke voorjaar in.” Naast Luik-Bastenaken-Luik rijdt Pogacar opnieuw de Ronde van Vlaanderen. “Na de geweldige ervaring van dit jaar maak ik van Flanders zelfs een hoofddoel. Ik popel nu al. Ook Dwars door Vlaanderen pik ik in principe weer mee. Met Milaan-Sanremo is de Ronde van Vlaanderen voor mij het moeilijkst te winnen monument. Dat parcours, die kasseihellingen, het dolenthousiaste publiek: zeer bijzonder allemaal. Ik ben ervan overtuigd dat winst kan.”

Uit op revanche

Over zijn voorbije seizoen is hij best tevreden. “Puur qua zeges (zestien, JDK) was het een van mijn beste ooit.” Maar in de Tour werd hij tweede. Dat moet knagen, toch? “Tweede worden beschouw ik niet echt als een nederlaag. Zeker als je het volledige plaatje bekijkt: drie ritzeges en beste jongere. Kijk, in deze fase van mijn carrière bestaat het seizoen uit meer dan alleen maar de Tour. Ik koers een heel jaar lang om te winnen. Wreekt zich dat later, op mijn 35ste? Dat zien we dan wel. Voorlopig is het full gas in alle grote races.”

Dat hij alleen in de slotrit van de Tour op de Champs-Elysees geen topfavoriet is, grapt de Sloveen. “Ook het WK was tot dusver niet mijn ding. Maar het zit in mijn natuur om overal waar ik start het beste van mezelf te geven. Het is niet dat die tweede plaats in de Tour me opzadelt met een boos gevoel. Het maakt me wel supergemotiveerd.”

De Deen Jonas Vingegaard draagt het geel in Parijs. Beeld AP

Na een plotse rukwind kan perschef Luke McGuire in de binnentuin van het hotel nog net verhinderen dat een publiciteitsscherm op Pogacars hoofd terechtkomt. McGuire: “Oef, bijna had je de Tour 2023 niet eens gehaald, Tadej.”

Werd Pogacar in de voorbije Ronde van Frankrijk verslagen door een sterkere renner? Of door een sterker team? “Het klopt dat we niet van pech gespaard bleven”, zegt de UAE-kopman. “Covid, blessures, andere kwalen… Op het einde bleven we nog met zijn vieren over. Maar eerlijk, zelfs met acht hadden we het lastig gehad tegen Jonas Vingegaard, die bergop en tegen de klok gewoon beter was.”

Ooit naar Giro

Wereldkampioen Remco Evenepoel rijdt komend seizoen de Giro d’Italia. Voor de Sloveen was dat als kind al een van zijn favoriete races. “Van de ‘grote drie’ is het de ronde die het dichtst bij huis wordt gereden. En de maglia rosa is een van de mooiste, meest mythische leiderstruien die er bestaan. Eigenlijk had ik twee jaar geleden moeten deelnemen. Maar ik ben niet de slimste als het aankomt op beslissingen nemen, weet je. Feit is: ooit zal ik de Giro rijden en mogelijk zelfs combineren met de Vuelta. Maar nu nog niet. In 2023 krijgt de Tour opnieuw absolute prioriteit.”

De combinatie Giro-Tour noemt hij zeer uitdagend én niet per se onmogelijk. “Maar ze allebei rijden om te winnen, dat zou een enorme tol eisen van mijn lichaam. Zelfs al lukt het me, dan zal ik achteraf zo uitgeput zijn dat het misschien wel het einde van mijn carrière betekent. (lacht) En daar is het nog wat te vroeg voor.”