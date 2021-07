Pogacar is ook op Luz Ardiden oppermachtig en zet gele trui in de verf met derde ritzege

Vandaag kregen de renners de laatste bergrit van deze Ronde van Frankrijk voor de wielen geschoven. Wel eentje die er mocht zijn: met de Col du Tourmalet en de slotklim naar Luz Ardiden moest het peloton twee beklimmingen buiten categorie overwinnen. De eindzege leek beslist, maar met de strijd voor de bollentrui, het podium én de ritzege lag er nog bijzonder veel lekkers te wachten.

Enkele uren voor de start werd de Tour wel opgeschrikt door een politie-inval gisterenavond bij Bahrain Victorious. “Dit motiveert ons nog meer. We zullen vliegen vandaag”, liet Matej Mohoric zich er niet door van de wijs brengen. En de Sloveen hield woord: van bij de start ging hij er vandoor. Mohoric kreeg het gezelschap van onder meer Julian Alaphilippe, maar hun voorsprong werd nooit groot genoeg om te dromen van de dagzege.

Aan de voet van de Col du Tourmalet lag alles op een zakdoek. Alaphilippe en Mohoric begonnen er met voorsprong aan, maar kregen enkele kilometers voor de top het gezelschap van onder meer David Gaudu en Pierre Latour. In het peloton lag het tempo van INEOS Grenadiers te hoog voor Rigoberto Uran. De vierde van het klassement moest de favorieten op twee kilometer van de top laten rijden.

Latour en Gaudu kwamen als eerste boven op de Tourmalet. Beeld REUTERS

De Fransen Gaudu en Latour waren duidelijk de beteren en kwamen als eerste boven op de Tourmalet. Een kleine minuut later kwam Wout van Aert fluitend als eerste van het peloton boven om de lange afdaling aan te vatten. In die afdaling schudde Gaudu Latour al snel van zich af. Gaudu was sterk, maar begon met een te kleine voorsprong aan de slotklim naar Luz Ardiden. De winnaar zou van achteraan komen.

Op de slotklim bleef INEOS Grenadiers lange tijd het ritme aangeven, tot Pogacar ploegmaat Majka het signaal gaf om te versnellen. De Pool plaveide net als gisteren de weg voor een aanval van z’n kopman. Die kwam er ook, maar net als gisteren slaagde Pogacar er niet in Vingegaard en Carapaz uit het wiel te schudden. Ook Sepp Kuss en Enric Mas haakten hun wagonnetje aan.

Die laatste probeerde de anderen te verrassen met een linke aanval in de slotkilometer. Pogacar rook het gevaar en sprong zelf naar de Spanjaard toe. Carapaz en Vingegaard deden nog hun uiterste best, maar geraakten niet meer op het wiel van de oppermachtige Sloveen. Voor ‘Pogiboy’ al de derde ritzege in deze Tour, waarmee hij z'n suprematie nog maar eens in de verf zette. De tweede opeenvolgende eindzege in de Tour is nu echt wel binnen, net als de bollentrui.