Pogacar is al vaak merckxiaans, maar nog niet Merckx: ‘We zullen zien op einde van zijn carrière’

Merckxiaans. Het superlatief is ingeburgerd om buitengewone wielerprestaties te omschrijven. En als een jonge renner ophefmakende zeges aan elkaar rijgt, heet hij al snel de nieuwe Eddy Merckx. De grootste aller tijden is nu eenmaal de maatstaf.

Velen zijn al geroepen, weinigen zijn echt uitverkoren. Momenteel leeft het idee dat Tadej Pogacar (23) op zijn leeftijd het dichtst bij Merckx komt. Patrick Lefevere was zondag na Tirreno-Adriatico niet de eerste die de parallel maakte. De legendarische wielercoach Cyrille Guimard omschreef het niveau van Pogacar als “boven dat van Hinault en Merckx”.

Palmares

Het meest objectieve criterium om te vergelijken is het palmares. Zet de belangrijkste zeges van Pogacar naast die van Merckx toen hij even oud was. Conclusie: ze kloppen netjes af in elkaars buurt, al bestrijken de twee grootheden uiteraard verschillende tijdvakken. Dat doet voor Merckx niets af aan de verdienste. “Het was moeilijk vroeger en het is moeilijk nu. Voor het moment is Pogacar zeker de beste coureur van de wereld, dat is een feit.”

Merckx heeft er geen moeite mee dat de vergelijking met Pogacar wordt gemaakt, al houdt hij nog altijd een slag om de arm. “Pogacar is op de goede weg om de nieuwe Merckx te worden, maar het is nog te vroeg om dat te besluiten. Ik heb het al veel gehoord. We zullen het zien op het eind van zijn carrière. Ik hoop het wel voor hem.”

Eddy Merckx: "Voor het moment is Pogacar zeker de beste coureur van de wereld.” Beeld David Legreve

Want Merckx ziet bij Pogacar vele raakpunten die hem behagen. “Pogacar is een winnaar. Ik sta versteld van zijn frisheid en het ‘gemak’ waarmee hij wegrijdt. Hij is sterk, heel sterk.”

Ook zijn persoonlijkheid bevalt Merckx. Vorig jaar hebben ze elkaar ontmoet op een sponsorevent in Italië. “Ik vind hem een fantastische jongen, geen diknek. Hij staat stevig met de voeten op de grond. Hij zegt niet ‘ik ga dit en dat winnen’ maar hij doet het met zijn benen. Ik was ook geen grootspreker.”

Vijf monumenten

Pogacar zit dus mooi op schema, maar zal de komende jaren moeten blijven presteren om als volwaardige erfgenaam de wielerhistorie in te gaan. De vraag is of Pogacar de vijf monumenten kan winnen. Dat huzarenstuk lukte tot nu toe alleen Merckx, Roger De Vlaeminck en Rik Van Looy. De trofeeën van Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije staan al thuis bij Pogacar. Dit jaar waagt hij zich voor het eerst aan Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen.

Merckx won Milaan-Sanremo liefst zeven keer, een record. “Het zal moeilijk zijn voor Pogacar om dat te overtreffen, maar winnen kan hij misschien dit jaar al als hij wegrijdt op de Poggio”, zegt Merckx. “Hij zal alleen moeten binnenkomen.”

Merckx dicht Pogacar voorts goede kansen toe in de Ronde van Vlaanderen. “Ik ben niet zeker of die koers moeilijker voor hem zal zijn. Ik denk dat hij ook daar kan winnen. Op dit ogenblik maakt hij zoveel indruk.”