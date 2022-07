Pogacar: ‘Dit is mooiste manier om Tour te verliezen’

Tadej Pogacar stak zijn hand uit naar Jonas Vingegaard. Het was de afdaling van de Col de Spandelles, waar Pogacar nog een keer alles op alles zette. Maar zich miskeek op een bocht en uiteindelijk in het gravel naast de weg belandde.

Het was een val zonder erg, als je schaafwonden niet erg vindt. Jonas Vingegaard had van de gelegenheid gebruik kunnen maken om harder op de trappers te duwen en van Pogacar weg te rijden. Hij verkoos te wachten. Pogacar bedankte met een handdruk.

Als Pogacar zich daar nog niet had neergelegd bij de overmacht van Vingegaard, dan wel op de slotklim naar Lourdes-Hautacam. Vier kilometer voor de streep betaalde hij de prijs voor zijn beulswerk. “Er is zaterdag nog een tijdrit en ik ga alles geven. Wat heb ik te verliezen?”, zegt hij. Drie minuten en zesentwintig seconden goedmaken over ruim veertig kilometer, dat gaat allicht niet lukken.

“Ik heb alles gegeven voor de gele trui”, zegt Pogacar. “Ik ben tot de limiet gegaan. Die bocht verraste me. Ik dacht dat ik eruit was, maar dan toch niet. Het was mijn fout. Ik denk dat ik daarna een deel van mijn motivatie kwijt was. Ik heb nog een keer geprobeerd op Hautacam, maar uiteindelijk was Vingegaard beter. Als ik dan toch de Tour niet kan winnen, dan verlies ik hem liefst op deze manier. Ik zal zonder spijt naar huis terugkeren.”

Woensdag werd Pogacar nog ritwinnaar in Peyragudes. Het was zijn derde ritzege in deze Tour, zijn negende in totaal. Woensdagochtend stapte zijn ploegmaat Rafal Majka met een spierscheur uit de Tour en moest Pogacar met een gehalveerde ploeg verder. “Zonder al die tegenslag had deze Tour er anders uitgezien”, zei hij toen. Dondersdag klonk Pogacar anders. “Zelfs met zeven ploegmaats had ik het heel moeilijk gehad om Vingegaard uit de gele trui te rijden.”