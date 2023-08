Podcastmaker Kerkhofs en acteur Verheye beloven Sporting Hasselt mooie toekomst

Het gerucht deed al even de ronde, zeker nadat Sam Kerkhofs en Rik Verheye op 13 augustus de bekerwedstrijd van Hasselt op bezoek bij Crossing Schaarbeek in het Josaphatpark bijwoonden. “De club kwam enkele maanden geleden op onze radar”, schrijft het duo op sociale media. “Wij zijn sindsdien alleen maar onder de indruk geraakt van het potentieel van deze mooie club en zijn ons hart verloren in het Stedelijk Sportstadion. Met volle goesting engageren wij ons om deze club op een gezonde en duurzame manier samen uit te bouwen.”

Sporting Hasselt beleefde een turbulente zomer. Het voltallige bestuur bood begin juni zijn ontslag aan, onder meer na een dispuut met enkele ouders van jeugdspelers. Op een bijzondere algemene vergadering werd dat ontslag aanvaard, maar het lukte niet om een overnemer te vinden. Het ontslagnemende bestuur draaide hierop zijn beslissing terug en zette zijn zoektocht naar een opvolger verder. Die lijkt nu gevonden.

“We zullen bouwen op de huidige werking en vol inzetten op de lokale verankering in Hasselt. We hopen dat jullie ons, net als het stadsbestuur, met open armen zullen ontvangen. Het seizoen staat voor de deur en er wacht een hoop werk op ons.”

Sam Kerkhofs is de neef van Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens, en werd bekend als podcastmaker over sportonderwerpen. Hij is een drijvende kracht achter de Sporthouse Group, die zich onder meer bezighoudt met het beheer van websites, apps en sociale media voor (sportgerelateerde) bedrijven en sportteams.