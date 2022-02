Plugge en Lefevere, managers en rivalen in het voorjaar: ‘Onze toppers zelf opleiden, dat is het mooist’

Er is een grote speler bij gekomen voor het klassieke voorjaar: Jumbo-Visma. Houdt QuickStep-Alpha Vinyl zich vast aan de takken van de bomen?

Lefevere: “Helemaal niet. Ik zou zeggen: welkom.”

Plugge: “We zijn een paar keer heel dicht bij de overwinning geweest. Het moet nu maar een keer gebeuren.”

Lefevere: “Jullie hebben Wout van Aert, hij is een absolute kopman voor de klassiekers. Die hebben wij niet. Dat is een groot verschil. Al twintig jaar wedden we niet op één paard. Als dat paard iets voor heeft zitten we met een probleem. Wat er ook is: een unieke kopman kost veel geld. Je moet hem bovendien goed omringen. Nu is Van Aert wel zo sterk dat hij alleen kan winnen. Kijk maar naar de Tour: hij wint op de Mont Ventoux, hij wint de tijdrit, hij wint de massasprint op de Champs-Elysées. Voor mensen die iets van koers kennen hoeft daar niet veel commentaar bij.”

Plugge: “Jullie hebben ook een kopman, Kasper Asgreen om maar iemand te noemen. En natuurlijk hebben jullie een heel sterk blok met renners die in andere teams kopman zouden zijn.”

Lefevere: “Ik ga niets afdoen van de kwaliteiten van Asgreen, zeker niet. Maar het aantal overwinningen liegt niet. Van Aert wint meer koersen dan Asgreen. Bovendien is hij een totaal ander type renner. Hij is explosiever. Zelfs al heeft Asgreen vorig jaar Mathieu van der Poel geklopt in de sprint van de Ronde van Vlaanderen. Eén week voor de Ronde klaagde Asgreen dat hij te vroeg aan de bak moest in de ploeg. Hij zei dat hij meer kon dan dat, dat hij kon spurten ook. Asgreen was einde contract. Ik heb met mijn mensen gepraat en gevraagd om hem alstublieft niet te zeggen dat hij niet kon sprinten. Anders was hij weg. En dan wint hij de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft me veel geld gekost.”

Plugge: “Velen zullen zich op Alaphilippe richten, op Asgreen, op Van Aert en Van der Poel als die terug is. Daardoor krijgen anderen weer kansen. Zo zal het seizoen eruitzien.”

Wout van Aert heeft zijn hele wintervoorbereiding ingericht op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Moet het dit jaar echt gebeuren voor hem?

Plugge: “We zijn een Nederlands team met aardig wat Belgische invloeden. Het leeft al jaren bij ons. Persoonlijk vind ik Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen de mooiste wedstrijden. Voor Van Aert is Parijs-Roubaix de allermooiste. Hij heeft Milaan-Sanremo gewonnen, hij weet wat het is om een monument te winnen.”

Lefevere: “Wij hebben de Ronde en Roubaix twaalf keer gewonnen. Collega’s van mij hebben in een hele carrière geen van de twee gewonnen. Voor alle duidelijkheid: wij winnen niet, het zijn onze renners die winnen.”

"Wout van Aert is een absolute kopman voor de klassiekers. Die hebben wij niet", stelt Lefevere. Beeld Photo News

Hoe kijkt u naar de versterkingen van Jumbo-Visma? Tosh Van der Sande is erbij gekomen, Christophe Laporte en Tiesj Benoot. Rohan Dennis is ook nieuw.

Lefevere: “Ik vind de aanwerving van Van der Sande een goede zet. Hij heeft vorig jaar een enorme stap vooruit gezet. Wij zijn ook op ontdekkingstocht gegaan. Ik heb een Engelsman genomen, Ethan Vernon. Die heeft nu toevallig knie- en rugpijn. ‘Lefevere klaagt altijd over zijn budget.’ Maar ik ga niet het grote geld geven. Ik heb al wat dure vogels zoals Julian Alaphilippe, die twee keer wereldkampioen is. Hem kun je geen goedkope jongen meer noemen. Er zijn geen goedkope renners meer op dit niveau.

“Het mooiste vind ik hoe het met Alaphilippe is gegaan. Hij was achttien jaar toen we hem uit de Franse militaire ploeg haalden. Niemand wilde hem. Daarna is hij geworden wie hij nu is. Iemand kopen is makkelijk, als je het geld hebt. Neen, dan liever zo’n renner als Asgreen die bij ons weliswaar stage had gedaan, maar niet op de eerste rij zat. Tot we plots voor een situatie stonden waarbij vier of vijf renners geblesseerd waren. Het was januari 2018, Fernando Gaviria was out en in Zuid-Afrika werden Petr Vakoc en Laurens De Plus aangereden door een truck. Kreeg ik Bjarne Riis aan de lijn: ‘Patrick, ik heb hier Asgreen die met jullie op stage is geweest. Neem hem aan, je zult er geen spijt van hebben.’ We hebben Asgreen genomen, hij was 22. Het seizoen was al begonnen. Wat een meevaller.”

Plugge: “Dat vinden wij ook het mooist. Ik denk dat wij het zevende of achtste budget hebben.”

Lefevere: “Zo weinig?”

Plugge: “Dat weet ik wel zeker. We lijken wat dat betreft wel op elkaar. We trekken ook graag jongeren aan. Natuurlijk doen we dat weleens anders. Tom Dumoulin is daar een voorbeeld van. Maar normaal proberen we onze toppers zelf op te leiden. Iedereen zag natuurlijk wel aankomen wat voor een renner Van Aert kon worden. Iedereen zag hem als een talent. Dat is er wel uitgekomen. Primoz Roglic is ook zo’n voorbeeld.”

Lefevere: “Roglic zegt dat hij mij een e-mail heeft gestuurd. Ik kan het mij niet herinneren, maar goed. In België verwijten ze mij dat ik Van Aert niet heb aangeworven. Ik heb met hem gesproken in Antwerpen. Hij zei: ‘Laat mij maar crosser blijven.’ Ronde van Vlaanderen? ‘Misschien.’ Tour de France? ‘Nooit, zeker weten.’”

Hoelang is dat geleden?

Lefevere: “Kort voor hij met Richard sprak. Dat zal dan in 2019 zijn geweest.”

Plugge: “Ik kan me niet herinneren dat Van Aert zo uitgesproken was: dit wel, dit niet. Ik herinner me dat als een heel goed gesprek.”

Lefevere: “Wie mij vandaag komt vertellen dat hij zoveel jaar geleden wist dat Van Aert zou uitgroeien tot de renner die hij nu is, noem ik pretentieus. Ik wist het eerlijk gezegd ook niet. We wisten wel dat hij een heel grote motor had.”

Plugge: “Ja, maar hoe ver reikt die motor? Zoals Van Aert worden er geen vijftien renners aangeboden. Ik denk dat Van der Poel kijkt naar wat Van Aert allemaal kan en daarin volgt. Het is een ontdekkingstocht. Van Aert heeft ontdekt dat hij mee kan doen in massasprints. Sterker, dat hij ze kan winnen. Hij heeft ontdekt dat hij een ronde van een week, zoals Tirreno, bijna kan winnen. In 2019 zagen we heel veel potentie.”

Lefevere: “Het grote probleem was dat Van Aert nog een contract had met Nick Nuyens toen we om de tafel zaten. Ik wilde niet meemaken wat ik in 1995 met Frank Vandenbroucke had meegemaakt toen ik hem midden het seizoen van Lotto naar Mapei haalde. Heel België stond toen op zijn kop. Ik heb een grote mond, Richard hoor je nooit. De UCI zou mij niet met rust hebben gelaten. Richard laten ze wel met rust.”

Hebt u ingeschat hoe groot het risico was om Van Aert bij Nuyens weg te halen? Als de UCI haar reglementen toepast moeten jullie een miljoenenboete betalen.

Plugge: “Wij hebben pas een akkoord gesloten met Van Aert toen hij weg was bij Nuyens en een vrij man was. Ik maak me geen zorgen.”

Is een groot budget nodig om succesvol te zijn?

Plugge: “In de formule 1 strijden de teams met de grootste budgetten om de overwinning. Dat geldt in het wielrennen ook. De kopman is één ding, maar hoeveel betaal je aan al die goede knechten? Voor hen wordt vaak veel meer betaald dan wij kunnen betalen.”

Lefevere: “Dat is het probleem. Dat is ook mijn zwakte. Als we ooit op de eindzege in de Tour de France mikken kan ik die laatste mannen die twee kilometer bergop kunnen rijden met een tempo waarbij niemand meer kan aanvallen niet betalen.”

Plugge: “Daar heb je er vijf of zes van nodig. Daar gaat het vele geld naartoe.”

Lefevere: “Je hebt ploegen die renners proberen te brengen van onderuit, en je hebt ploegen die direct veel geld geven. Ineos heeft een megabudget. Zij doen het loon wat wij bieden maal vier. De Arabieren steken hun vinger in het zand en er komt gas uit. Ik steek mijn vinger in het zand en ik moet uitkijken dat ik niet in een hondendrol zit.

“Wie heeft er veel slecht gedaan? Remco Evenepoel. Hij was een fenomeen, vijf jaar geleden was hij niet eens coureur. Toen begon hij alles te winnen bij de juniores. Het plan was om hem een jaar in de ploeg van Axel Merckx onder te brengen. Het is anders gelopen. Daar is Eddy nog altijd boos om. Plots kwam Sky met bedragen waarvan papa Patrick en mama Agna begonnen te duizelen. Patrick Evenepoel is een kleine aannemer, Agna is kapster, die wisten het ook niet meer. Ik heb Remco gezegd: ‘Kom hier, we tekenen direct en je kunt meteen profwielrenner worden.”

Remco Evenepoel wint de Ronde van de Algarve. "Achter mijn rug deed Bora een bod op hem", vertelt Lefevere. Beeld EPA

Hebt u dan de Sky-prijs betaald voor Evenepoel?

Lefevere: “Integendeel. Gewoon een minimumcontract. Dat heb ik daarna wel aangepast en opengebroken, zo dom ben ik ook niet. Februari vorig jaar belde papa Evenepoel me opnieuw. Hij bibberde. Hij had een brief van Bora in zijn handen: een contractvoorstel voor vijf jaar voor Remco. Met ploegmaats, ploegleider, dokter, alles. Bonussen ook. Twee maanden daarvoor was Ralph Denk (manager bij Bora-Hansgohe, MG) naar Brussel gekomen om mijn ploeg te kopen. Ik vroeg hem te wachten tot eind maart 2021, dan moest ik zicht hebben op de toekomst van mijn ploeg. Denk kon blijkbaar niet wachten. Achter mijn rug deed hij al een bod op Remco.”

Komt er een dag waarop Evenepoel spijt heeft dat hij aan een minimumcontract is begonnen?

Plugge: “Deze jongens gaan de komende tien jaar allemaal veel geld verdienen. Maar ze moeten wel blijven winnen. Bij Patrick en bij ons heb je meer kans dat je daadwerkelijk een palmares bouwt. Dat is waar je over tien jaar op terugkijkt. Niet naar die bankrekening die dan zo hoog is.”

Lefevere: “We zijn sinds tien jaar een winnende ploeg. We winnen met zeventien of achttien verschillende renners. Ik ben daar heel trots op. Plots komt er een andere ploeg die een renner het dubbele biedt van wat ik kan of wil bieden. Dan gaat die renner weg en wint niet meer. Na twee jaar is dat avontuur gedaan en willen ze terugkeren bij ons. Dan denk ik: was je gewoon bij ons gebleven, dan had je elk jaar een beetje progressie gemaakt, als renner en ook in je salaris. Maar daar hebben ze het geduld niet voor gehad, omdat de managers natuurlijk ook geld willen verdienen.”

Wat voorspellen jullie voor het klassieke voorjaar?

Lefevere: “Voorspellen is voor Madame Soleil. We moeten alles uit de weg proberen te ruimen wat voor ons de overwinning in de weg staat. Een beetje geluk is ook belangrijk.”

Plugge: “Geluk of pech moet je proberen uit te sluiten. Als wij het proces heel goed doen, tot de laatste kilometer, als wij de koers in handen nemen, dan komen we waarschijnlijk een renner van Patrick tegen. En dan moet dat in de laatste kilometer sportief worden uitgevochten.”

Lefevere: “Dat we weer geluk hebben gehad, klonk het vorig jaar, nadat we voor de twaalfde keer de Ronde van Vlaanderen wonnen. Je wint niet met geluk twaalf keer de Ronde.”

Plugge: “Het is geen geluk en geen toeval. Dan heb je heel veel goed gedaan.”