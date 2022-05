Plots staat Club eerste: ‘Het hoofd koel houden, daar komt het nu op neer’

Wat een ontlading bij de blauw-zwarte familie, van voorzitter Bart Verhaeghe tot de ontketende fans op de grasberm achter Simon Mignolet. Na maanden achtervolgen staat Club Brugge opnieuw bovenaan. “Daar waar we horen te staan”, volgens Hans Vanaken.

De kloof met Union was ooit twaalf punten, vandaag is ze nul. Voor een club die alle episodes van de play-offs meemaakte en daarin veelal een van de hoofdrolspelers was, geeft dit ongetwijfeld een boost. Al spraken coach Alfred Schreuder en sterkhouders als Vanaken en Mignolet met twee woorden. Zij weten evengoed wat voor een rollercoaster onze nacompetitie is.

Clean sheet

“We staan eindelijk op kop”, lachte de doelman. “Dit zijn drie gouden punten, maar we hebben nog niets in handen. Zeven op negen is anderzijds wel heel goed. En we hielden drie keer de nul. Of dit een kantelpunt is? Dat valt moeilijk in te schatten. Wij hebben meer ervaring in de play-offs. Maar die ervaring leert ons ook dat je nul op negen kunt pakken en dan worden we geen kampioen.”

Vanaken: “Woensdag kan het alweer helemaal anders zijn. Zeggen dat de titel binnen is, daarvoor is het veel te vroeg. Wel hebben we een mooie stap gezet. Hopelijk kunnen we woensdag hetzelfde doen.”

Ook Schreuder minimaliseerde het verwerven van de koppositie een beetje. “We staan waar we willen staan op het einde van de rit. Al is het zo dat we enkel en alleen naar onszelf kijken. Dat zeg ik al sinds dag één. Als we onze ideeën goed uitvoeren en winnaarsmentaliteit tonen, dan komt het resultaat vanzelf. Ik ga nu ook niet rekenen, want daar hou ik niet van.”

Hans Vanaken viert zijn honderdste doelpunt voor Club Brugge. Beeld BELGA

Sportief gezien heeft Club Brugge opnieuw de bovenhand. Ook mentaal kan die machtswissel een impact hebben. “Het geeft inderdaad een ander gevoel”, stelde Vanaken, die zijn honderdste doelpunt maakte voor Club Brugge (in 335 wedstrijden). “Wij krijgen een boost, nu moeten we zien hoe zij hiervan zullen bekomen. Wij hebben het vertrouwen en moeten nu doorzetten. We hebben al zo vaak play-offs gespeeld. Het is zaak van de rust te bewaren en gefocust te blijven.”

Mignolet: “Ik heb mijn job gedaan. Ik heb al wat meegemaakt. Dat geldt voor een paar jongens, maar ik heb nog veel grotere matchen gespeeld. Het hoofd koel houden, daar komt het nu op neer.”

Peptalk Mazzu

Woensdag volgt de return in Brugge en gaat de nek-aan-nekrace verder. Met Club Brugge niet langer als jager maar als prooi. Union-coach Felice Mazzu gelooft er alvast nog in. “Geloven? Ik weet het zeker”, klonk hij overtuigd. “Ik probeer die gedachte over te brengen naar mijn groep. Het is hier nog niet gespeeld. Ik heb op voorhand gezegd dat dit voor mij geen beslissende match was. We hebben de pech om nu te verliezen, maar er zijn nog drie matchen.

“Dat we nu verliezen op details, en door een half puntje plots leider af zijn, is natuurlijk balen. Maar je mag niet vergeten wat wij dit seizoen al allemaal hebben gedaan. Jager, prooi, dat maakt mij niet uit. Het belangrijkste is dat het in de hoofden goed zit woensdag.”

Misschien werkt het wel bevrijdend, even van die eerste plaats weg zijn. “Kijk, wij waren hier de betere ploeg, dus het is niet dat we niet met die aandacht om kunnen”, vulde Deniz Undav aan. “Het verschil woensdag is dat Brugge geen druk zal hebben, die ligt bij ons.”

Mazzu is een psycholoog. Hij vindt ongetwijfeld een manier om deze klap om te buigen in energie voor zijn spelers. In het spel was Union vaak beter, dat benadrukte hij ook, alleen voor doel liep het spaak. Mazzu: “Hoe we het nu moeten aanpakken? We trainen op maandag, trainen op dinsdag, en woensdag is het weer match. Misschien zet ik wel wat goaltjes naast elkaar, om aan onze efficiëntie te werken. Nee, recuperatie is nu het belangrijkste. We gaan met vertrouwen naar Club Brugge, want ons spel was wel goed. Dit verhaal is nog niet geschreven, wees gerust.”

Union kan altijd wat meer buitenshuis. En aan geloof bij de geel-blauwe aanhang is er geen gebrek. Twee uur na affluiten klonk het nog luidkeels uit een cafeetje voor het stadion: “Allez, l’Union!”