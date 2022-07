Plots staat balling Trebel terug in de basis bij Anderlecht

De galamatch tegen Lyon heeft dat laatste beetje twijfel weggenomen: Adrien Trebel (31) start komende zondag tegen KV Oostende in de basis voor RSC Anderlecht. De Fransman werd in de vergeetput gegooid door Vincent Kompany, maar is weer opgevist door Felice Mazzu. De nieuwe coach van Anderlecht toont daarmee dat hij niet bang is om knopen door te hakken, iets wat hem in zijn periode bij Racing Genk nog werd verweten.

Rationeel gezien valt er niets af te dingen op de keuze van Mazzu. Anderlecht begon de voorbereiding met drie kandidaat-titularissen op de zes: Maro Kana, Josh Cullen en Adrien Trebel. Cullen is Kompany intussen gevolgd naar Burnley en Kana kon niet overtuigen in de voorbereidingswedstrijden. Hij oefende zaterdagmiddag op Neerpede tegen het B-elftal van Lyon en speelde een sterke wedstrijd. Zijn tijd komt allicht nog.

Anderlecht opent zondag de competitie tegen KV Oostende en begint dan aan een helse maand augustus. Als paars-wit zich richting poulefase van de Conference League knokt, speelt het tot eind augustus drie wedstrijden per week. Het is afwachten hoe de spieren van Trebel die snelle opeenvolging van wedstrijden zullen verteren. In het verleden stond hij geregeld aan de kant met kleine, vervelende kwaaltjes. Kana en Trebel kunnen elkaar op termijn aflossen, een troef voor Mazzu als de matchen zich opstapelen.

Voorlopig krijgt Trebel dus de voorkeur. Ook zaterdag in de galawedstrijd voor eigen volk tegen Olympique Lyon (3-0). Klaar kijkend, secuur in de passing en goed in de recuperatie. Soms zelfs iets té enthousiast, waardoor het evenwicht in de ploeg even zoek was. Maar algemeen was Trebel bijzonder nuttig en deed hij wat van hem werd verwacht. Na die generale repetitie is er geen enkele reden om aan te nemen dat Mazzu nog zal sleutelen aan die positie.

Megacontract

Terwijl daar rationeel weinig tegen in te brengen valt, is de keuze voor de roodharige middenvelder emotioneel veel minder voor de hand liggend. Het zint een deel van het publiek niet dat Trebel al jaren stapels geld verdient, 2,7 miljoen euro op jaarbasis sinds zijn contractverlenging in 2018 om precies te zijn. Dat is meer dan 15 miljoen tot op heden. Onderhandeld, gelezen en goedgekeurd door toenmalig sportief directeur Luc Devroe. Een exuberant bedrag als je weet dat op Neerpede intussen elke euro twee keer wordt omgedraaid.

Aan de andere kant van de onderhandelingstafel werd Trebel bijgestaan door Mogi Bayat, ook dat ligt in Anderlecht gevoelig. In ruil voor dat riante salaris kreeg Anderlecht sinds die contractverlenging bitter weinig in ruil van Trebel. Met de komst van Kompany ging het van kwaad naar erger voor de Fransman – het is een publiek geheim dat die twee sterke karakters moeilijk door dezelfde deur konden. Kompany wilde zijn jonge groep graag naar zijn hand zetten en zag in Trebel een factor die de boel in de war kon sturen.

Kompany duwde Trebel in een gouden kooi. De Fransman werd naar de B-kern gestuurd en later verbannen naar Zwitserland, waar hij vorig seizoen vijftien wedstrijden speelde voor het gedegradeerde FC Lausanne-Sport. Om nu, een halfjaar later en na het vertrek van Kompany, in ere te worden hersteld door Mazzu.