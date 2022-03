Plots slaat Evenepoel de verkeerde weg in: ‘Het zag er erg goed uit, en dan dit’

Remco Evenepoel reed in volle finale rechtdoor waar het parcours naar rechts ging. Daarmee was zijn kans op de dagzege in Tirreno-Adriatico weg. Vandaag krijgt hij een laatste kans om Tadej Pogacar van de leidersplaats te duwen.

Het was erop of eronder toen Remco Evenepoel kort voor de top van Madonna d’Ete, een zogenoemde muur op minder dan tien kilometer voor de streep, de gashendel helemaal opendraaide. Konden nog volgen: Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Pogacar behoeft geen introductie meer, Vingegaard is de man die vorig jaar in de Tour de France tweede werd.

Evenepoel, Pogacar en Vingegaard zouden voor de etappezege of op zijn minst voor een prestigestrijd gaan in Fermo, want een aantal vluchters reed nog voorop. Inzet: de blauwe leiderstrui.

Maar dan, in een razendsnelle afdaling waarin Evenepoel resoluut het voortouw nam, ging het mis. Evenepoel reed rechtdoor waar hij rechts moest indraaien. Pogacar en Vingegaard deden hetzelfde. Er was een gebrekkige signalisatie, maar aan de andere kant waren de renners vijftien kilometer eerder ook al over de Strade Communale Calderaro gereden, waar Evenepoel en co. nu met een noodgang de bocht misten.

Er hing een plastic lint hoog boven de weg. Drie mensen van de organisatie stonden langs de kant van de weg, één hield een rode vlag. Maar erg zichtbaar waren ze niet.

Het verhaal van Evenepoel klonk zo: “Niets of niemand was daar om aan te duiden dat we naar rechts moesten, dus reden we maar rechtdoor. Dat was meteen het einde van onze veelbelovende aanval.”

“We hebben een fout gemaakt”, zei ook Pogacar. “Het was niet duidelijk waar we moesten rijden. Er stond niemand, alleen een paarse wegwijzer naar rechts. We dachten dat we de hoofdweg moesten volgen die wat verderop naar rechts draaide. In werkelijkheid moesten we een zijweg nemen. Met onze snelheid was de weg onmogelijk te zien. Ik wist dat die rechtse bocht eraan kwam, maar niet dat ze zo vroeg zou komen. Het was een klotesituatie.”

Hulp van Ballerini

Van een vluchter werd Evenepoel plots een achtervolger die een kloof van twintig seconden moest goedmaken. Evenepoel had een hele beklimming en de hulp van zijn ploegmaat Davide Ballerini nodig om net voor de laatste muur in Fermo terug in het groepje met Pogacar te geraken.

Pogacar en Vingegaard keerden sneller naar de hoofdgroep terug dan Evenepoel. De Sloveen moest er naar eigen zeggen een pijnlijk sprintje uit persen.

Warren Barguil pakt zijn zevende profzege. Beeld LAPRESSE

En zo won de Fransman Warren Barguil de rit en werd de Belg Xandro Meurisse tweede op tien seconden. Zij hielden stand in de lange vlucht van de dag. Evenepoel verloor geen tijd, het klassement veranderde niet. Pogacar (zesde), Vingegaard (zevende) en Evenepoel (negende) finishten op 28 seconden van Barguil. Met de ritzege bezorgde Barguil zijn ploeg Arkéa-Samsic pas de eerste overwinning in de WorldTour in twee jaar. Voor de Fransman zelf was het zijn zevende profzege.

Even later zou wielerplatform Velon nog wat cijfers van Evenepoel posten. Hoe hij in de laatste 500 meter van de slotklim in Fermo, waar de hellingsgraad 6,8 procent bedroeg, nog een gemiddelde snelheid van 32,3 kilometer per uur haalde. Dat zal op adrenaline zijn geweest. Voorbij de finish trok Evenepoel een jasje aan en maakte gefrustreerd een wegwerpgebaar naar de eerste die om zijn verhaal durfde te vragen. In de gekuiste versie, die de ploeg een uur later rondstuurde, zei Evenepoel: “Het is zonde. Het zag er erg goed uit, en dan dit.”

Pogacar dacht ook dat deze Tirreno een mooie prestigestrijd tussen hemzelf, Vingegaard en Evenepoel was ontzegd. “Ze wilden er alle twee voor gaan. En ik was klaar om te gaan waar zij zouden gaan. Het had tussen ons wel om de ritzege kunnen gaan. Na die gemiste bocht was het game over.”

Vandaag staat de 215 kilometer lange koninginnenrit op het programma, met in de finale de dubbele beklimming van de Monte Carpegna. Tirreno-Adriatico eindigt zondag met een sprintersetappe.