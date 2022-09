Plots rijdt Evenepoel nog tien etappes zonder meesterknecht

Na gisteren is de uitdaging voor Remco Evenepoel er niet makkelijker op geworden. Wat een rustige sprintersrit moest worden, draaide uit op een kleine ramp. Evenepoel verloor zijn luxehelper. Julian Alaphilippe verdween na een val uit de koers, in een ambulance. “Een serieuze tegenslag”, zei Evenepoel. “Alaphilippe was zich hier aan het voorbereiden op het WK. Het is echt zijn jaar niet.”

Het lijstje is inderdaad lang. Alaphilippe miste in de winter de eerste ploegstage door ziekte; begon met achterstand aan het seizoen en kwam ten val in de Strade Bianche; werd ziek voor Milaan-Sanremo; werd onderuit gereden door zijn eigen teamauto in de Brabantse Pijl; in Luik-Bastenaken-Luik brak hij twee ribben en een schouderblad en liep hij een klaplong op, waardoor hij niet op tijd klaar raakte voor de Tour; deze zomer kreeg hij corona bij zijn rentree in de Ronde van Wallonië.

Ook de Vuelta eindigde dus met een domper. Alaphilippes schouder ging uit de kom, vandaag reist hij naar België om in het ziekenhuis van Herentals te onderzoeken of er nog meer schade is. De ploegleiding sluit het niet uit. Het is niet duidelijk of de Fransman dit seizoen nog in actie komt. Die gedroomde derde wereldtitel is in ieder geval ver weg.

Ook voor Evenepoel is dit een ferme tegenslag. Alaphilippe had zich in de eerste Vuelta-week ontpopt als meesterknecht in de bergen. De wereldkampioen cijferde zich helemaal weg en was de persoonlijke gids voor zijn jonge ploegmaat. “Maar we zijn niet alleen met pech”, probeerde Evenepoel positief te blijven. “Het is een soort survival of the fittest. Jumbo is maar met vijf meer, Ineos is ook al twee mensen kwijt. Dit mag geen reden zijn om het hoofd te laten hangen. Ik vind het vooral erg voor Alaphilippe, maar ik heb nog vijf ploegmaats. De ploeg is nog altijd heel sterk.”

Coronagevaar

Naast valpartijen blijft het opletten voor corona. Twintig opgaves door besmetting telt deze Ronde van Spanje tot nog toe. “Simon Yates en Pavel Sivakov zien uitvallen, dat is schrikken”, klonk het gisteren bij Evenepoel aan de start in Alhama de Murcia. “De aankomstzone van de tijdrit dinsdag was een kleine nachtmerrie. Er was veel volk en niemand droeg een masker. Misschien moeten we een statement maken bij de organisatie. Het moet veiliger.”

Liefst van al ziet de leider zo weinig mogelijk mensen in de aankomstzone. “Vanaf vijf kilometer van de meet alles afzetten is volgens mij de enige oplossing.” Na de finish was Evenepoel zo mogelijk nog stelliger: “De organisatie moet dringend iets doen, anders kan het zondag al gedaan zijn.”

De ploegen doen er ondertussen alles aan om corona buitenskamers te houden. Ploegleider Geert Van Bondt: “De ploegdokter doet elke ochtend zijn ronde. Zo hebben we er ploegleider Klaas Lodewyck direct kunnen uithalen. Ook toen Pieter Serry positief testte zijn de gevolgen beperkt gebleven. De renners slapen allemaal apart. Onder elkaar en op de ploegbus dragen we mondmaskers. Meer kunnen we niet doen.”

De organisatie zelf scherpt eveneens de maatregelen aan. Ploegen worden van elkaar gescheiden en tussen de bussen is niemand nog toegelaten.

De Australiër Kaden Groves haalt het voor Tim Merlier (links) in Cabo de Gata. Beeld BELGA

Merlier grijpt naast zege

De Australiër Kaden Groves won gisteren in Cabo de Gata zijn eerste rit in een grote ronde en bezorgde zijn ploeg een opsteker van formaat. Team BikeExchange is nog niet zeker van behoud in de WorldTour en ziet Lotto-Soudal week na week dichter sluipen. Op hun klassementsman Simon Yates kunnen ze deze Vuelta niet meer rekenen. De honderd punten van Groves zijn dus welgekomen.

Belgisch kampioen Tim Merlier kende weer geen vlekkeloze lead-out en begon zijn sprint van zeer ver. De derde plaats was zijn deel. Merlier krijgt in deze Vuelta nog maximaal twee sprintkansen om Alpecin-Deceuninck een passend afscheid te geven voor hij naar QuickStep vertrekt.