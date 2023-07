Plots duikt Lukaku’s eeuwige rivaal op in zomerse transfersoap

Romelu Lukaku is niet de enige bij Chelsea die zich niet hoefde te melden voor de Amerikaanse tournee. In de plaats traint hij met onder anderen Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi, Pierre-Emerick Aubameyang en Armando Broja in de gouden kooi genaamd Cobham, het oefencomplex van The Blues. Die vier andere bannelingen zien de zonnige kant er nog van in. Zo postte Ziyech gisteren een selfie met Aubameyang en Broja in de gym. Het bijschrift: “We blijven glimlachen.”

Het is de vraag of Lukaku er evenveel lol in heeft. Hij heeft in zijn carrière al menig transfersoap meegemaakt en weet wat het is om geduld te tonen, maar toch. Vijf tijdzones verder maakt Mauricio Pochettino, kersvers trainer van Chelsea, zich niet al te veel zorgen over de toekomst van de Rode Duivel. “Het is duidelijk dat de beslissing ook aan de kant van de speler is genomen. De club en de speler bevinden zich in de positie die ze wilden. We zijn blij met de spelers die we hier in de VS hebben.” Pochettino heeft duidelijk andere prioriteiten.

Bij Chelsea ging men er lang van uit dat Lukaku’s overgang naar Inter deze week zou worden afgerond. In plaats daarvan heeft hij door een serieuze flirt met aartsrivaal Juventus al zijn bruggen in Milaan opgeblazen. Inter werkt inmiddels aan de komst van Alvaro Morata, zeg maar Lukaku’s eeuwige transferrivaal. De Spanjaard, niet geheel toevallig ook ex-Juve en ex-Chelsea, slaagt er elk jaar wonderwel in om bij een Europese gigant terecht te komen. José Mourinho zou hem ook naar Roma willen halen. Atlético Madrid vraagt voor Morata een pak minder dan de 40 miljoen euro die Lukaku moet kosten.

De sportieve leiding van Juventus zou eveneens met de entourage van Morata hebben samengezeten, al lijkt de situatie in Turijn onveranderd gebleven. Massimiliano Allegri, de trainer, wil Lukaku. Lukaku wil Juventus. Alleen zijn beide partijen afhankelijk van Dusan Vlahovic, de Servische spits die een toptransfer naar PSG moet maken. In Italië mogen vele analisten Lukaku dan wel een downgrade vinden ten opzichte van de jongere Vlahovic, feit is dat de Serviër nooit de beste versie van zichzelf is geweest bij Juventus. Hij scoort wel, maar niet genoeg om zijn prijskaartje van ruim 80 miljoen euro te rechtvaardigen.

Saudi Pro League

Op de achtergrond blijft Al-Hilal zich manifesteren, al zijn er naar verluidt meer Saudische gegadigden voor Lukaku. Al-Hilal, de club die Sergej Milinkovic-Savic en Ruben Néves aantrok, heeft alleszins een transfersom van 50 miljoen euro voor hem klaarliggen. Het zou zelfs bereid zijn om het loonvoorstel te verhogen naar 30 miljoen per jaar. Tenminste, als Lukaku aangeeft een overgang naar de Saudi Pro League alsnog in overweging te nemen.

Ondertussen werkt Al-Hilal aan zijn plan B. Dat is een oude bekende: Aleksandar Mitrovic. De voormalige aanvaller van Anderlecht staat tegenwoordig bij Fulham onder contract én staat open voor een lucratieve overgang naar het Midden-Oosten. Zijn club zou tot twee keer toe een bod hebben geweigerd, maar wat als de Saudi’s komen met een aanbieding van 50 miljoen? Volgens Italiaanse bronnen mag Lukaku Al-Hilal dan vergeten.