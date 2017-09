Ploegmakker Meunier slachtoffer van chantagevideo

Vier mannen tussen 25 en 30 jaar oud werden aangehouden. Drie onder hen werden in voorlopige hechtenis genomen, de vierde is onder gerechtelijke vrijheidsbeperking geplaatst. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen.



De vier verdachten probeerden de 25-jarige Kurzawa te chanteren met een video-opname. Daarin is de linksachter van Paris Saint-Germain in een waterpijpcafé te zien terwijl hij Deschamps bekritiseert. De afpersers probeerden de Franse international ongeveer 200.000 euro afhandig te maken. Daarop besliste Kurzawa naar de politie te stappen.



Kurzawa werd al negen keer geselecteerd voor de Franse nationale ploeg. Hij speelde de twee laatste wedstrijden van 'Les Bleus': tegen Nederland (4-0) en Luxemburg (0-0). Maar door de video zal hij vermoedelijk niet langer in een goed blaadje staan bij Deschamps.