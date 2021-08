Plasschaert grijpt ondanks fantastische medal race net naast medaille

Konden ze haar niet ‘derde gelijk’ zetten? A la limite een zinken medaille schenken, zoals een Nederlands delegatielid suggereerde? Emma Plasschaert verdiende hoe dan ook meer dan de vierde plaats na een sterke medal race.



De zon stond hoog en stak fel in Enoshima Yacht Harbour. Maar vooral: de wind blies opnieuw als vanouds. Niet zoals afgelopen vrijdag, toen hij Emma Plasschaert compleet haar momentum deed missen. Ze leek wel een motorboot in plaats van een Laser onder de bips te voelen. Draaide als derde aan de eerste boei, zeilde de Canadese Douglas alvast zoek, sloeg voorin een kloofje en lag door de strafrondjes van Bouwmeester kort na de start zelfs even op zilverkoers. Maar dan kwam ze, op kruissnelheid vanuit het middenveld: Josefin Olsson. Zweedse spelbreekster. De concurrente die Plasschaert niet in haar kielzog mocht krijgen. De rest sloot niet aan, niemand die er zich nog tussen wurmde. Weg ook het brons. Olsson legde net voor de slotboei zelfs onze landgenote nog in de luren en pakte na Rindom zilver.

Dat ze een fantastische regatta achter de rug had? De beste van de hele week? “Dank u. Helaas levert zo’n mooie prestatie in de medal race geen medaille op. Maar dat kan ik mezelf natuurlijk niet verwijten. Ik startte uitstekend, wat niet zo vaak gebeurt. Het was ook nodig, wilde ik mijn doel alsnog bereiken. Eigenlijk moest ik die medal race winnen, simpel. Met die ingesteldheid ben ik ook het water op gegaan. Vol gas, niet terughoudend.”

Plasschaert greep haar rivalen meteen bij de keel. En sloeg zowaar even aan het dromen. “Toen ik de Zweedse links zag liggen, dacht ik eventjes: ‘Oh my God, het gaat hier toch niet gebeuren, zeker? Maar tegelijk was er al heel snel een stem in mijn hoofd die zei: ‘rustig, Emma, even wachten, we zijn nog maar halfweg’.”

Het zilver of brons verloor ze niet gisteren, maar vrijdag. Plasschaert beseft het maar al te goed. “Mits wat meer wind, was het hier wellicht een heel ander verhaal geworden. Maar dat zijn dingen die je nu eenmaal niet in de hand hebt. Ik wist op voorhand dat windluwe omstandigheden een van mijn werkpunten zijn. Die dag heeft dat nog eens extra in de verf gezet. Zeilen is een heel diverse en complete sport, je moet alle facetten beheersen. En dat is iets, net als die onzekere starts, waar ik nog mee worstel. Hiermee kan ik aan de slag voor de volgende olympiade en de Spelen in Parijs 2024. Als ik dit echt goed kan aanpakken en kan verbeteren, sta ik er heel sterk voor. Daar geloof ik stellig in.”

Geen kwaad woord overigens over Josefin Olsson. “Supersterk zeilen”, vond Plasschaert haar. Dertiger al. Net als de andere zeilsters in de top vijf op… jawel, Plasschaert (27) na. “Vaten vol ervaring”, knikte ze. “Wat me nog meer doet inzien dat ik op mijn waarde ben geklopt. Vierde smaakt uiteraard wel een beetje bitter. Maar anderzijds maakt het me ook trots. Op mijn eerste Olympische Spelen ooit tot het einde kunnen meestrijden voor brons is mooi. Ik weet nu ook dat ik onder hoge druk kan presteren. Dat schenkt me het nodige zelfvertrouwen om over drie jaar voor een nog beter resultaat te gaan.”

Maar nu eerst: “Even de riem er af en chillen. Ik heb voorlopig nog niets op de agenda staan.” Wat niet is, kan nog wel komen. “In november is er het WK in Oman”, zegt de Oostendse. “Aanvankelijk zou ik daar niet aan meedoen. Ik wil nu eerst even afwachten hoe ik hiervan bekom en hoe de volgende weken en maanden zullen verlopen. Mogelijk overweeg ik alsnog deel te nemen.”