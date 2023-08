Plannen, trainen en winnen: het eenmansbedrijf Kopecky regelt alles zelf

De topfavoriet voor het weg-WK bij de vrouwen is een Belgische. Dat is in geen eeuwigheid gebeurd. Nog straffer is dat Lotte Kopecky de weg naar de top helemaal zelf uittekent. ‘Ze weet perfect wat ze wil, wanneer en hoe.’

Lotte Kopecky is op weg om dé ster van het super-WK in Glasgow te worden: twee titels op zak plus een bronzen medaille, en de race waar het haar echt om te doen is, komt er nog aan. Zondag kan het hoogtepunt worden van een fenomenale week. “Ze heeft de explosiviteit van Mathieu van der Poel en de veelzijdigheid van Wout van Aert”, zegt Danny Stam, sportief manager bij Team SD Worx “Ze is de compleetste renster van het peloton.”

Haar uitslagen van dit seizoen zijn het bewijs: winnaar van de Omloop, Nokere en de Ronde van Vlaanderen in het voorjaar; vijf overwinningen in kleinere koersen in mei en juni; daarna de dubbele zege op het BK (tijdrit en weg); in juli ritwinst, groene trui en tweede in het eindklassement in de Tour; en nu ook tweevoudig wereldkampioen op de piste. Kopecky scoort altijd en overal.

Ludwig Willems, bondscoach op de weg, vat het leuk samen. “Ze is een fenomeen. In het geval van Kopecky ben ik van niks meer verrast en toch verbaast ze me steeds weer.”

Relatiebreuk

Niet alleen haar resultaten zijn straf, ook de manier waarop ze die behaalt is ongewoon. Kopecky is de wielervariant van een eenmansbedrijf. In de winter zette ze een punt achter haar relatie met Kieran De Fauw, die ook haar coach was, en sindsdien is ze haar eigen trainer. Ze maakt haar eigen schema’s, volgt haar eigen planning, stelt haar eigen doelen. Een selfmade woman. Uiteraard gebeurt alles in overleg met haar ploeg en de wielerbond, maar toch: “Ik ken geen andere renster die dit doet”, zegt Willems.

Bij SD Worx is ploegleider Anna van der Breggen haar aanspreekpunt. Bij de wielerbond zijn dat ‘datakoning’ Jan Vancompernolle (piste) en trainingscoördinator Arne Wallays (weg). “Als het nodig is, heeft Kopecky op elk moment een klankbord ter beschikking”, zegt Stam. Maar veel weet ze zelf. Kopecky volgt al jaren een trainersopleiding. Nog haar stage afwerken en ze is gediplomeerd trainer B.

Willems: “Een van haar grootste kwaliteiten is dat ze haar lichaam zeer goed kent. Kopecky kan goed pieken. Voor de Tour ging iedereen op hoogtestage, maar zij wilde niet. Ze vond dat ze meer gebaat was bij klassieke klimtrainingen en dus is ze met ons meegegaan op stage naar de Vogezen. Wie had gelijk?”

Kopecky: "De Ketele weet op elk moment hoe ik me voel omdat hij zelf in die situatie heeft gezeten." Beeld Photo News

Een ander voorbeeld: Kopecky doet geregeld duurtrainingen van zes à zeven uur. Geen enkele vrouwenwedstrijd duurt zo lang, maar zij is overtuigd dat het nut heeft. Willems: “Misschien is het vooral mentaal, de bevestiging van: ik kan dit. Daar voelt ze zich goed bij.” Of anders traint ze wel met de mannen, iets wat ze als junior al deed.

Steun van De Ketele

“Van alle atleten met wie ik werk, is Kopecky degene in wie ik de minste energie moet steken”, zegt pistebondscoach Kenny De Ketele. “Ze weet perfect wat ze wil, wanneer en hoe.” De Ketele bedoelt het als compliment, maar tegelijk is het een vreemde situatie. “Kopecky is zo autonoom dat ik me soms afvraag wat ik voor haar kan betekenen.”

De Ketele zat zo gewrongen met de vraag dat hij ging aankloppen bij de sportpsycholoog van de wielerbond. Als jonge bondscoach (38 jaar) is het zoeken naar zijn rol en positie. “Wat Kopecky doet, is eigenlijk het eindpunt voor elke topsporter: het bereiken van volledige zelfstandigheid. In de praktijk zijn er weinig die zover geraken, bijna geen eigenlijk.”

De Ketele moet zichzelf trouwens niet onderschatten. Deze week benadrukte Kopecky verschillende keren hoe belangrijk De Ketele voor haar is op tactisch vlak tijdens de wedstrijden. “Hij weet op elk moment hoe ik me voel omdat hij zelf in die situatie heeft gezeten”, zei ze.

Maar liever geeft De Ketele de credits aan de kampioen zelf. “In de puntenkoers leek het een beetje op PlayStation. Ik gaf een aanwijzing en Kopecky voerde meteen uit. Zelfs op momenten dat ze zich slecht voelde, kon ze het verschil maken. Zoveel overschot had ze.”

Geen stress meer

Alles draait om hard werk en talent, zegt collega Willems. Toen Kopecky zeventien was en op de Topsportschool in Herentals zat, was hij trainer op de Vlaamse Wielerschool. “Op een keer vroegen ze me om een jong meisje mee te nemen. Er stond verschrikkelijk veel wind, we moesten 125 kilometer doen met een richtsnelheid van 27 per uur. Kopecky heeft de hele tocht naast me op kop gereden. Ze gaf geen krimp. Ik wist meteen dat ze speciaal was, andere meisjes konden dat maar een half uur volhouden.”

Willems is al sinds 2004 bondscoach van de vrouwen. “Ik heb Kopecky enorm zien groeien. Een paar jaar geleden had ze nog last van stress, maar ze miste gewoon ervaring. Vandaag koerst ze steeds dominanter.”

Volgens Stam zit Kopecky nog niet aan haar limiet. “Privé heeft ze een aantal zware tegenslagen gehad.” Dat gaat verder dan de relatiebreuk, in het voorjaar verloor Kopecky haar broer. Stam: “Als ze tijd heeft gehad om het allemaal te verwerken, en de rust is terug, kan ze misschien nog een stap zetten.”

Op het WK zal ze er alleen voor staan. Al hoopt Willems wel dat de Belgische ploegmaats boven zichzelf zullen uitstijgen. “Het zijn allemaal degelijke rensters die het internationale niveau aankunnen. Ik weet uit mijn tijd als helper dat je altijd iets meer kunt als je voor een kopman of -vrouw rijdt die kan winnen.”

WK wegrit (vrouwen), zondag om 13.30 uur op VRT 1