Plan voor competitie: geen puntenhalvering en meer promotiekans

Hoe dan ook zullen de Pro League-clubs morgen op de algemene vergadering met een stemming knopen moeten doorhakken. Zonder een consensus over een nieuw format treedt sowieso de al eerder gestemde beslissing in werking om volgend seizoen drie ploegen te laten zakken voor een terugkeer naar 1A met zestien clubs.

Een draagvlak om nog een jaar langer met achttien clubs door te gaan bestaat niet bij de grote clubs (G5). Maar het plan dat deze week op tafel kwam te liggen, wil 1B opwaarderen door vanaf 2023-2024 een grotere promotiekans in te bouwen. Voortaan zouden dan per seizoen drie clubs kunnen wisselen tussen 1A en 1B: twee rechtstreekse dalers/stijgers en één potentiële zakker/stijger via een barrageduel tussen twee clubs uit 1A en 1B.

Europese plaatsen

De nacompetitie kondigt zich voor alle profclubs als belangrijk aan, zowel voor de verdeling van de Europese plaatsen als om niet te degraderen. Vanaf 2023-2024 zouden de eerste zes clubs uit de reguliere competitie in de Champions’ play-offs strijden voor vier Europese tickets. Het nummer zeven tot twaalf speelt de Europe play-offs voor de vijfde Europese toegangsplek. De vier clubs onderin spelen play-downs; alleen de winnaar weet zich zeker te redden. Het nummer twee van de play-downs is veroordeeld tot een barrageduel tegen een club uit de eindronde in 1B. De voorlaatste en laatste van de play-downs degraderen.

Nieuw is dat vanaf 2023-2024 er geen puntenhalvering meer zou zijn in de Champions’ play-offs.

Naast het competitieformat ligt de financiële huishouding van de profclubs als thema op de algemene vergadering voor. Lorin Parys wil als CEO van de Pro League strengere voorwaarden opleggen.