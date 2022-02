Plaatsjes op Brugse middenveld worden duur, Vormer weer kind van de rekening

Na twee vroege wissels is hij wederom zijn basisplaats kwijt. Of hoe Alfred Schreuder op zijn beurt Ruud Vormer passeert. ‘Denis Odoi zorgt voor balans en agressiviteit.’ Club Brugge won uiteindelijk van Charleroi dankzij twee goals van Mats Rits.

TTV en NP

Kapitein Ruud Vormer zag Club Brugge vanaf de zijlijn een deugddoende overwinning boeken. Na twee wisselbeurten aan de rust, onder meer tegen AA Gent, was er voor hem onder Alfred Schreuder voor het eerst geen basisplaats. De Nederlander koos voor Denis Odoi op het middenveld. Schreuder volgde daarmee het voorbeeld van Philippe Clement, die Vormer sinds de start van de Champions League-campagne meermaals naast het elftal liet.

“Ik heb vorige week al proberen uit te leggen waarom ik Odoi als zes zie”, klonk de motivatie van de coach. “Ik heb ervaring op die positie, zelf speelde ik altijd als verdedigende middenvelder. Odoi biedt ons wat we nodig hebben, balans, agressiviteit. In balbezit kan hij nog stapjes maken, maar ondertussen is hij wel belangrijk. Kijk maar naar dat ‘omschakeldoelpunt’. Waarover we na de match spraken? Als zes moet je de oplossing bieden aan de man met de bal. En je bent altijd een veiligheid om de ploeg te helpen als er balverlies wordt geleden. Nu, ik vind dat Odoi het goed heeft gedaan. Maar Eder Balanta kan daar ook spelen, net als Vormer. Concurrentie is goed.”

Nieuwe klap

Dat Vormer nu ook onder Schreuder wordt gepasseerd, is een nieuwe klap voor de kapitein. Hij is toch een boegbeeld van de club. Hoe moeilijk de keuze van Clement hem in het najaar viel, zo goed is hij er deze week klaarblijkelijk mee omgegaan.

“Vormer was voor de wedstrijd heel erg aanwezig in kleedkamer om de jongens op te peppen”, zag Schreuder. “Dat is ook wat je verlangt van je aanvoerder als hij een keertje niet speelt. Vormer was deel van het team, ook al heeft hij niet gespeeld. Dat is prachtig om te zien, dat je samen iets wilt bereiken.”

Ruud Vormer groet mee de fans, samen met doelman Simon Mignolet. Beeld BELGA

Na de match nam Vormer tijdens de ereronde het voortouw, luid toegezongen door de achterban. De juiste reactie, maar ook een deeltje berusting? Het is aannemelijk dat Odoi straks het vertrouwen krijgt op Eupen en dat Schreuder niet zonder reden zal teruggrijpen naar Vormer op de zes. “Elke match wisselen? Dat gaan we niet proberen, neen. Maar in het voetbal moet je je plaats verdienen. Als mensen goed trainen ga ik niet snel wisselen."

Odoi zelf had zich zijn terugkeer naar België wellicht anders voorgesteld. Gekomen als back-up en na drie matchen nauwelijks nog uit het elftal weg te denken. “Ik wil mijn bijdrage aan de ploeg leveren”, klonk het bij Odoi. “Is dat nu als rechtsachter of als middenvelder, dat maakt niet uit.”

Van zes naar acht

De wedstrijd werd beslist door Mats Rits. “Zijn afwerking was topkwaliteit.” Een compliment van Charleroi-coach Eduard Still aan het adres van Rits, gisteravond net als tegen Waasland-Beveren in 2019 twee keer aan het kanon voor Club. Zijn eerste goals sinds hij opnieuw hoger op het veld wordt geposteerd. Rits is niet langer nummer zes, daar waar hij onder Ivan Leko en Clement altijd speelde.

Terwijl hij de voorbije weken een paar wenkende kansen onbenut liet, loodste hij Club met twee goede infiltraties en dito goals langs de Carolo’s. “Ik ben die positie gewoon, veel aanpassing vraagt dat niet”, grijnsde de matchwinnaar. “Het is wel fijn. Rechtsback spelen doe ik wanneer het nodig is, maar centraal is mijn beste positie. Ik vind het plezanter.”

Mats Rits lacht na zijn doelpunt. Beeld BELGA

Na drie seizoenen voor de verdediging speelde Rits opnieuw op zijn oude, vertrouwde positie. En dat leverde dus meteen twee goals op. “Hij brengt gewoon heel veel strijd en energie”, was Schreuder lovend. “En hij heeft het gevoel om steeds voor de goal te komen. Mooi dat hij er twee scoort. Dat doet mij ook deugd, zeker.”

Rits lukte gisteren zijn zestiende en zeventiende goal voor Club in 162 matchen. Opvallend genoeg telt hij er nu eentje meer dan destijds bij KV Mechelen, toen in 166 matchen. “Dat wist ik niet”, grijnsde Rits. “In Mechelen speelden we ook wel eens met twee centrale middenvelders, maar hier stond ik alvast drie jaar op de zes.”

Het maakt zijn doelpuntentotaal alleen maar mooier. Hoeveel er ook verschuift onder Schreuder, net als de voorbije seizoenen lijkt Rits alles te overleven.