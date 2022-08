Pijnstiller Tramadol bezorgt Quintana alsnog hoofdbrekens

Bij twee controles in de Tour de France is Tramadol gevonden in het bloed van Nairo Quintana (32). De eerste controle vond plaats na rit zeven met aankomst op La Super Planche des Belles Filles (8 juli). De tweede controle was vier dagen later, in rit elf, die eindigde op de Col du Granon (13 juli).

Sinds 1 maart 2019 geldt in het wielrennen een verbod binnen competitie op het gebruik van Tramadol. Bij een eerste overtreding wordt de renner gediskwalificeerd. Dat is het geval voor Quintana, die ook een boete van 4.400 euro krijgt. Bij een tweede en een derde overtreding gelden schorsingen van vijf en negen maanden.

Tramadol is een pijnstiller die net iets minder krachtig is dan morfine. Volgens professor Peter Van Eenoo van het DoCoLab Gent kunnen evenwichtsstoornissen optreden en voelt men zich duizelig en verdoofd. “Ik heb één keer Tramadol gekregen voor een hernia. Ik ging met stapjes van een centimeter binnen bij de dokter en ik kwam bijna huppelend naar buiten.”

Tramadol is een pijnstiller die volgens recente studies ook een prestatiebevorderende werking heeft. Van Eenoo: “Je kunt dieper gaan in de inspanning, omdat je de pijn niet voelt en omwille van de stimulerende werking van Tramadol. Alsof je amfetamine met morfine zou mengen en die twee samen naar binnen kapt.”

Niet op dopinglijst

Tramadol staat niet op de verboden lijst van het wereldantidopingagentschap WADA, omdat uit monitoring in de labo’s is gebleken dat het bijna exclusief een probleem van het wielrennen is. “Meer dan de helft van de Tramadol-positieven waren wielrenners”, weet Van Eenoo. “De UCI heeft daar heel ethisch naar gehandeld en het probleem zelf aangepakt. Zoals sokken aan een bepaalde lengte moeten voldoen en een fiets een bepaald gewicht moet hebben, zo is ook Tramadol in competitie verboden. In 2014 vonden wij in 146 van 3.614 urinestalen sporen van Tramadol. Dat aantal is na de invoering van het UCI-verbod in 2019 gigantisch naar beneden gegaan.”

In dat verhaal komt in 2023 wellicht verandering. “Er is een aanvraag van bepaalde organisaties om Tramadol op de verboden lijst te plaatsen. Het uitvoerende comité van het WADA moet in september goedkeuring geven aan een nieuwe dopinglijst. De kans is reëel dat Tramadol daarop staat.”

Volgens de internationale wielerunie UCI zijn in de voorbije Tour in totaal 120 bloedstalen genomen met de bedoeling om ze te testen op Tramadol.