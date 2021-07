Pijnlijke exit voor Van Snick: judoka grijpt naast kamp om brons en wordt in rolstoel afgevoerd na stevige smak

Video: Van Snick wordt in een rolstoel afgevoerd

In een rolstoel en met een warrige blik in de ogen. Zo verdween Charline Van Snick in de coulissen van Nippon Budokan. Ze ging er in de herkansingen uit na verlengingen. De Britse Chelsie Giles - die uiteindelijk brons pakte - smeet de Luikse na 36 seconden op de rug. Bye bye brons: meer zat er toen al niet meer in voor Van Snick, die haar kwartfinale van de Italiaanse Odette Giuffrida (ook brons) had verloren. Van Snick werd recht naar de ziekenboeg gereden, met klachten van een hersenschudding. Een eerste onderzoek wees niets ernstig uit.

Van Snick, goed voor brons op de Spelen van Londen in 2012, vocht voor wat ze waard was. Terwijl ze er in Rio nog glansloos uitging in de eerste ronde, was de Luikse nu wel attent. Van Snick (IJF 7) elimineerde eerst de Canadese Ecaterina Guica (IJF 28) en vervolgens de Israëlische Gili Cohen (IJF 13), telkens met een armklem.

Ze domineerde ook haar volgende kamp, maar met nog zes seconden te gaan scoorde Giuffrida uit het niets een waza-ari. Niet voor niets werd de Italiaanse vice-olympische kampioen in 2016, staat ze vierde op de wereldranking en won ze recent EK-zilver. “Uiteraard moest Charline daar even van bekomen,” zei haar coach Cédric Taymans. “Geen enkele judoka verliest graag en Charline al helemaal niet. Maar ze had genoeg tijd om de knop om te draaien en nog vol voor het brons te gaan.”

Dan moest ze eerst de Britse Giles (IJF 10) eraan geloven. Het scenario leek een beetje op haar halve finale. Van Snick was baas maar kon het niet afmaken en na een golden score van Giles zag de Luikse haar hoop op een medaille in rook opgaan. “En dat is heel spijtig, want een medaille was zeker haalbaar. Maar zo is het judo nu eenmaal: de beste wint niet altijd. Ze miste gewoon dat tikkeltje geluk. Soms zit het ’m in de details. Charline vocht goed tegen Giuffrida maar die sloot de grond goed af. Charline vond geen oplossing. En tegen Giles liep ze tegen een counter aan. Niks aan te doen.” Volgens Taymans gaat het gezien de omstandigheden goed met Van Snick.

