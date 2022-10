Pijnlijke avond voor Club Brugge: Porto wint met 0-4, Vanaken en Lang missen strafschop

Bekijk de hoogtepunten van de wedstrijd

Noa Lang kreeg nog eens z’n kans van Carl Hoefkens. De Nederlander maakte zijn eerste minuten op het kampioenenbal en pakte meteen uit met een fraaie actie. Maar nadien was het al Porto wat de klok sloeg. Club Brugge zag sterretjes, onder meer Stephen Eustaquio en Mehdi Taremi lieten de openingstreffer liggen.

Porto bleef dominant in de eerste helft. En iets na het halfuur was het prijs - het kon niet blijven duren. Slechte pass van Brandon Mechele, Taremi strafte het balverlies van Club af. Voor Simon Mignolet was het de eerste tegengoal in deze Champions League-campagne.

Beeld AFP

Twee gemiste penalty’s

Club kwam gretig uit de kleedkamer en zag zijn enthousiasme beloond worden met een strafschop. David Carmo en Mechele raakten met de veters in elkaar verstrikt. De gefrustreerde Portugees deelde daarbij een schop uit aan Mechele, met dus een penalty als gevolg.

Hans Vanaken zette zich achter de bal, maar raakte niet voorbij Diogo Costa. Máár de strafschop moest worden hernomen omdat een Porto-speler té snel in de zestien dook. Dit keer nam Lang zijn verantwoordelijkheid, maar ook de Nederlander raakte niet voorbij Costa. Géén 1-1 dus.

Beeld Photo News

De gemiste penalty’s braken blauw-zwart zuur op. Meteen erna scoorde Porto liefst twee keer. Evanilson verdubbelde de score nadat Club de bal niet weggewerkt kreeg. De vrijgelaten Eustaquio trapte de 0-3 in twee tijden tegen de netten. Twintig minuten voor affluiten legde Taremi met zijn tweede van de avond de eindstand vast.

Club Brugge is door de nederlaag nog niet zeker van groepswinst. Blauw-zwart blijft met 10 punten wel leider in poule B, eerste achtervolger Porto telt één puntje minder. Volgende week dinsdag speelt Club zijn laatste partij in de groepsfase, op bezoek bij Leverkusen. Om groepswinnaar te worden moeten de troepen van Hoefkens minstens even goed doen als Porto, dat Atlético Madrid ontvangt.