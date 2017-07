Pieters stijgt van 45 naar 40 op Open Championship Golf

De 25-jarige Antwerpenaar, die na een zwakke tweede ronde van 75 slagen was weggezakt naar een gedeelde 45e plaats, deed het op dag drie veel beter met een ronde van 68 slagen. De weersomstandigheden waren dan ook een pak beter.



Pieters startte met een bogey op de vierde hole, maar met birdies op de holes acht en negen sloot hij zijn eerste parcourshelft af in één onder par. Na bogey-birdie-bogey op de holes elf, twaalf en dertien, putte de nummer 30 op dewereld golfranglijst nog twee birdies weg op de holes vijftien en zestien. Pieters telt met zijn totaalscore van 212 slagen dertien slagen meer dan de Amerikaan Jordan Spieth die nog steeds de leiding waarneemt.



De voormalig winnaar van de Masters en de US Open zette een derde ronde neer van 65 slagen, waarmee hij zijn totaalscore op elf onder par bracht. Spieth, de nummer drie van de wereld, telt nu drie slagen voorsprong op zijn landgenoot Matt Kuchar. Op zes slagen volgen de Canadese outsider Austin Connelly en de Amerikaan Brooks Koepka, de regerende US Open kampioen.



De Zuid-Afrikaan Branden Grace lukte de beste ronde van de dag in 62 slagen, acht onder par, waarmee hij van de 45e naar de 5e plaats opklom. Dustin Johnson, 's wereld nummer één, is ondertussen naar een gedeelde zevende plaats opgeklommen na een derde ronde van 64 slagen.