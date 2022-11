Pidcock blijft zijn grenzen verleggen in het veld

Wereldkampioen veldrijden, ritwinnaar in de Tour en Europees kampioen mountainbiken: Tom Pidcock heeft in 2022 goed geboerd. Toch wringt het dat hij niet ook wereldkampioen mountainbiken is geworden. Pidcock werd vierde, na een achtervolgingsrace wegens een lekke band. “De ontgoocheling was erg groot”, zegt Kurt Bogaerts, de Belgische ploegleider bij Ineos die zich nu al enkele jaren over Pidcock ontfermt. “Het heeft enkele dagen geduurd voor hij het WK mountainbiken had verwerkt. Tom zou nog het WK op de weg in Australië rijden, maar in die omstandigheden had het geen zin.”

En zo was het voorbije seizoen er ook een van ups en downs. Hij gaf forfait voor de Strade Bianche en gaf op in Milaan-Sanremo. Bogaerts: “Na zijn wereldtitel veldrijden was er de decompressie. Door de jetlag is hij ook ziek geworden. Dan werd Tom toch derde in Dwars door Vlaanderen en in de Amstel Gold Race was hij volgens mij de beste man in koers.”

Kwam de Tour de France, waar Pidcock na een verbluffend stukje dalen ook een verbluffend stukje klom en de rit met aankomst op Alpe d’Huez won. “Dat was een erg belangrijk moment voor hem. Zijn ritzege heeft hem geleerd dat hij in de toekomst voor een klassement kan gaan in een grote ronde.”

Ook in Kortrijk

Zo ver zijn we nog niet. Voor Pidcock aan een nieuw wegseizoen begint, gaat hij eerst nog crossen. Pidcock debuteert vandaag in Merksplas, zondag rijdt hij Overijse, komende zaterdag start hij in Kortrijk. De rest van het programma is nog niet ingevuld. Bogaerts: “We bekijken het van week tot week. Zeker is dat hij een volwaardig programma gaat rijden en genieten van zijn regenboogtrui.”

Pidcock wint de Tour-etappe naar Alpe d'Huez. Beeld BELGA

In recente interviews in de Britse pers zei Pidcock nog te twijfelen over een nieuwe crosswinter. “Enkele maanden geleden had ik er echt geen zin in. Je moet conditie opbouwen, mentaal is het hard. Vaak hebben mijn ploegmaats nog vakantie terwijl ik alweer aan het trainen ben in België in de regen. Als ik in de toekomst keuzes moet maken, dan is veldrijden het eerste wat ik laat vallen.”

Dat was enkele weken geleden. Vandaag ziet Pidcock het weer helemaal zitten, zegt Bogaerts. “Tom kwam uit vakantie toen hij dat zei. Hij is drie weken in Los Angeles geweest. Half oktober was er een samenkomst met de ploeg in Nice. Op 22 oktober heeft hij de trainingen hervat. De basis is er, we hebben één technische training gehad. Dat zal niet genoeg zijn om te winnen. Hij heeft weer zin in de cross. Hij is zich ervan bewust dat hij een mooi leven leidt. Hij weet ook dat veldrijden grenzen verlegt, zeker als hij het opneemt tegen Van der Poel en Van Aert. Die twee drijven hem tot het uiterste. Daar zal hij zijn voordeel mee doen.”

Wat er ook is: Pidcock heeft een huis gekocht in België. De Brit logeerde tijdens de vorige crosswinter thuis bij Bogaerts. Hij klaagde over het gemis van zijn vriendin en van zijn familie. Bogaerts: “Als hij maar weinig ambitie meer had in de cross, dan was een huis in België kopen van weinig nut geweest.”

Frisheid bewaren

De grote doelen worden niet uit het oog verloren. Pidcock zet in op het klassieke voorjaar van 2023. Dan zal hij in de winter toch ook zuinig moeten zijn. “We waken over de frisheid en zorgen dat hij klaar is voor de klassiekers. Het is een complexe puzzel, zeker in het geval van Pidcock die verschillende disciplines combineert en ook kwaliteiten moet ontwikkelen voor een klassement in een grote ronde. Dat is wel nog niet voor meteen.”

De kans dat Pidcock op 5 februari in Hoogerheide zijn wereldtitel verdedigt is daarom erg klein. “Hij is nu wereldkampioen, dat doel heeft hij bereikt. Het WK is laat. Als je dan een voorbereidingswedstrijd op het openingsweekend wilt rijden, wordt het kort dag.”