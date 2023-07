Philipsen op de rustdag: ‘Ik zal nooit achter Van der Poel rijden op het WK’

Al drie keer gewonnen: de Tour loopt fantastisch. Het doet het topduo van Alpecin-Deceuninck dromen van meer. Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel trekken over vier weken met ambitie naar het WK in Glasgow.

De app op zijn polsbandje gaf maandagochtend aan dat Jasper Philipsen amper 1 procent hersteld is van de inspanningen die hij in de negen voorafgaande dagen heeft gedaan. Wat dus had moeten betekenen dat wij tegenover een wrak zaten. Waarom zag hij er dan zo niet uit? “Ach, ik weet niet in hoeverre die dingen allemaal kloppen”, lachte Philipsen. “Het mentale speelt ook mee. Mijn gevoel zegt dat ik nog in orde ben.”

Als je drie keer hebt gewonnen, kan het niet anders dan dat je mentaal in een goede flow zit. “Wat er voor de rest nog gebeurt, mijn Tour kan niet meer stuk.” Even goed doen is trouwens onmogelijk. Deze week ziet Philipsen slechts één echte sprintkans, op woensdag. “De andere dagen probeer ik iets terug te doen voor Mathieu van der Poel. Een ontsnapping controleren of zo, zodat hij zeker mee is.”

Hopen op sprint

Van der Poel trok al vier keer de sprint aan voor zijn ploegmaat, Philipsen werkte af aan 75 procent. Alleen Mads Pedersen kon hem kloppen in Limoges. Het maakt dat de vibe tussen de twee kopmannen van Alpecin-Deceuninck prima is. Zo kan het dat ze op dezelfde persconferentie allebei hardop droomden van dezelfde koers, terwijl ze gewoon naast elkaar zaten.

“Op dit moment ligt mijn focus bij de Tour, maar het WK zit in mijn achterhoofd”, zei Van der Poel. “Dat is een groot doel dit jaar.”

Philipsen: “Ik weet ook dat ik de riem na de Tour nog niet meteen mag lossen. De kans dat het WK een sprint wordt is klein, één op de tien, maar op een WK moet je zelfs voor de kleine kansen gaan.”

Voor Philipsen is het duidelijk wat zijn rol wordt: niets doen, afwachten en hopen dat die sprint er komt. “Ik denk dat dat wel past in de ploeg die we met België kunnen opstellen. Dat ik me afzijdig hou en mik op die ene sprintkans. Kansje.”

Dat hij daarmee mogelijk in het vaarwater van Wout van Aert komt, die een bijna even goede finisher is, gelooft hij niet. “We zijn bij de nationale ploeg met twee heel sterke renners die aanvallend kunnen koersen (Van Aert en Evenepoel, BA). Het is er nog niet in detail over gegaan met de bondscoach, maar ik denk dat de rolverdeling zo wel kan zijn.”

Tijd voor een koffiestop. Beeld Photo News

Zijn belangen zullen niet in conflict komen met die van Van der Poel, daar is hij zeker van. Dat zal hij zelf niet toelaten. De Nederlander mag die dag dan wel voor de concurrentie rijden, voor Philipsen blijft hij een ploegmaat. “Ik denk dat het duidelijk is dat ik Mathieu nooit iets in de weg zal leggen, ook niet als ik voor de Belgische ploeg rijd. Dat zal zo worden gecommuniceerd naar de Belgische ploeg. Ik zal nooit de persoon zijn die achter Mathieu rijd. Dat kan duidelijk worden besproken.”

Loyauteit heet dat. De bondscoach en de collega-renners zien daar meestal geen graten in; elke renner zit op de dag van het WK gewrongen tussen ploeg- en nationaal belang. Maar het gebeurt zelden dat het vooraf zo expliciet wordt uitgesproken. Het heeft alvast het voordeel van de duidelijkheid.

Evenwichtsoefening

Van der Poel vertrok geen spier terwijl zijn ploegmaat zijn visie uiteen deed. Philipsen weet van zijn kant dat zijn lead-out echt niet in de weg zal rijden als het in Glasgow tot een sprint komt. Normaal wordt het echter een heel andere koers, zei Van der Poel. “Ik heb daar het EK gereden en dat was een slagveld.” Dat was in 2018. De Italiaan Matteo Trentin klopte toen Van der Poel en Van Aert in een sprint met een klein groepje, na een slopende koers. Van der Poel: “Ik verwacht dat het op het WK niet veel anders zal zijn. De betere renners gaan sowieso naar boven komen.”

Op dat vlak wacht Van der Poel de komende weken een evenwichtsoefening. “Ik weet dat ik niet dom mag omgaan met mijn krachten in deze Tour als ik kans wil maken op de wereldtitel”, zei hij. “In de Giro van vorig jaar voelde ik me heel goed in de derde week, ik zat bijna elke dag mee in de vlucht in de bergen. Nu probeer ik iets slimmer met mijn krachten om te gaan. Als ik weet dat ik de etappe niet kan winnen, dan ga ik niet meeschuiven. In de Giro heb ik dat een paar keer wel gedaan, ook al wist ik dat het niet echt mogelijk was. Nu ga ik ervoor kiezen om bij de ploeg te blijven en rustig binnen te komen.”

Ook omdat het zijn kansen op een ritzege op een van de andere dagen kan vergroten. “Ik zou nog graag een rit winnen, maar het is geen must. Ik vind het ook plezant om deel uit te maken van het succes van de ploeg. Jasper in het groen naar Parijs brengen is eveneens een doel. Met het voorjaar dat ik heb gehad (winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, BA) is het iets makkelijker om mezelf weg te cijferen. Uiteraard wil ik wel nog iets laten zien in deze Tour. Er zijn ritten waarin ik voor mezelf ga rijden. Dinsdag bijvoorbeeld.”

Opvallend: Van der Poel heeft in de eerste negen ritten zijn beste wattages nog niet moeten bovenhalen. In de eerste twee etappes lukte dat niet, want “in Spanje was ik niet zo goed als gehoopt”. Nadien was het niet nodig. “In de sprint wel, en dan kon ik het verschil maken als dat nodig was. Ik voel me goed en ga het proberen, maar ik weet dat het niet makkelijk is om een rit te winnen in de Tour. Hoeveel renners lukt het elk jaar?”